عربي-دولي

إيران تتفاوض مع روسيا والصين حول بناء مطارات جديدة

Lebanon 24
01-02-2022 | 23:00
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قال سيافوش أميرموكري المدير التنفيذي لشركة إدارة المطارات الإيرانية، إن بلاده تجري مباحثات مع روسيا والصين حول بناء مطارات جديدة في إيران.

ونقلت وكالة ILNA عنه القول: "لقد بدأنا مفاوضات مع روسيا والصين حول إنشاء مطارات جديدة في إيران. بعد الدراسة الأولية [للمسألة] والمشاورات، سننتقل إلى مناقشة الجانب التقني وإلى دراسة التفاصيل بشكل أكثر عمقا وتحديدا".

وأشار أميرموكري، إلى أن "مشاريع إنشاء المطارات الجديدة ستغطي فترة 20-25 سنة قادمة".

وقال: "ليس هناك شك في أننا سنحتاج في المستقبل إلى مطارات دولية، جديدة تفي بالمعايير العالمية".

يشار إلى أنه يوجد في الوقت الحالي، ما لا يقل عن 70 مطارا مدنيا في إيران، منها 18 من المطارت الدولية.
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