عربي-دولي

أوكرانيا تلغي التجنيد الإجباري للمواطنين ابتداء من عام 2024

Lebanon 24
01-02-2022 | 23:30
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كلف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، حكومته بإعداد ومناقشة في البرلمان مشروع قرار حول إلغاء التجنيد الإجباري للمواطنين للخدمة العسكرية في البلاد ابتداء من 1 يناير عام 2024.

وجاء في أمر صدر عن زيلينسكي ونشر على موقع الرئيس الأوكراني، اليوم الثلاثاء: "أقرر: على مجلس الوزراء تطوير إدخال نموذج لنظام تدريب عسكري مكثف كشكل بديل محتمل للخدمة العسكرية وإنهاء تجنيد المواطنين الأوكرانيين للخدمة العسكرية اعتبارا من 1 كانون الثاني عام 2024".
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