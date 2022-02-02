قالن وساليفان يبحثان الأزمة الأوكرانية

أعلن مكتب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن الأخير أجرى اتصالا هاتفيا مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، بحثا خلاله حزمة من القضايا الثنائية والإقليمية.قالن وساليفان يبحثان الأزمة الأوكرانيةأردوغان: دعوت بوتين إلى تركيا ويمكننا جمع زعيمي روسيا وأوكرانيا ضمن جهود السلاموأفاد بيان صدر عن المكتب أنه "جرى خلال الاتصال تناول العلاقات الثنائية، وقضايا إقليمية مثل الأزمة الأوكرانية، ومسار التطبيع بين تركيا وأرمينيا".وأضاف: "تطرق الجانبان إلى الآلية الاستراتيجية المشتركة التي اتفقت أنقرة وواشنطن على وضعها، مشددين على أهمية دخول الآلية حيز العمل بأسرع وقت ممكن، والتي من شأنها ضمان حوار واقعي ومخطط ومستدام بين البلدين".وتابع: "بحث الجانبان الجهود المبذولة من أجل حل الأزمة الأوكرانية عبر الحوار والتعاون".وأعرب قالن عن "استعداد تركيا لتقديم كافة أشكال الدعم لتجاوز الأزمة، بصفتها حليفة في الناتو"، مؤكدا على أن "زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرتقبة إلى أوكرانيا الخميس، ستسهم في حل الأزمة بالطرق الدبلوماسية".وفي سياق متصل، أكد المسؤول التركي على "أهمية مسار التطبيع بين تركيا وأرمينيا، وإرساء سلام دائم بين أذربيجان وأرمينيا، من أجل استقرار ورخاء المنطقة".