الأزمة الأوكرانية.. مواقف بوتين تصعد التوتر في أوروبا

مع اتهام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للولايات المتحدة والناتو بـ"تجاهل" الشكاوى الروسية "الرئيسية" التي تتعلق بمطالب أمنية لها علاقة بتوسع الناتو، يبدو أن الأزمة في أوكرانيا متجهة – بشكل أكبر مما هو عليه الحال الآن – إلى مزيد من التأزم.وعلى مدى أسابيع "تجاهل" بوتين نفسه أن الأزمة مشتعلة بسبب حشد روسيا لعشرات الآلاف من الجنود بالقرب من الحدود الأوكرانية، الأمر الذي أثار مخاوف من غزو محتمل، بحسب شبكة CNN الأميركية.وقال بوتين في مؤتمر صحافي عقده، الثلاثاء، إنه "تم تجاهل المخاوف الروسية الأساسية، ولم نشهد دراسة كافية لمتطلباتنا الرئيسية الثلاثة".ويجمل بوتين مطالب موسكو بـ"النظر بتوسيع حلف شمال الأطلسي، والتخلي عن نشر أنظمة أسلحة هجومية بالقرب من الحدود الروسية، وعودة البنية التحتية العسكرية للناتو في أوروبا إلى حالة عام 1997، عندما تم التوقيع على القانون التأسيسي بين روسيا وحلف شمال الأطلسي".واتهم بوتين الولايات المتحدة مباشرة بمحاولة "جذبنا إلى صراع مسلح" حول الأزمة الاوكرانية باستخدامها " كأداة لعمليات الناتو".وادعى أن الهدف الرئيسي لواشنطن هو إجبار "الحلفاء في أوروبا على فرض عقوبات صارمة للغاية ضدنا"، أو "جذب أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي".وتقول الولايات المتحدة والناتو إن مطالب بوتين تنتهك سياسة الباب المفتوح للناتو.الحلولولم يقدم بوتين أية حلول يوم الثلاثاء، بيد أنه قال إنه مستعد لإجراء مزيد من المحادثات.وقال "آمل أن يستمر هذا الحوار" مضيفا "آمل أن نجد هذا الحل في نهاية المطاف رغم انه ليس سهلا ونحن ندرك ذلك".وأكد بوتين معارضته لاحتمال انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، وقال إن كييف تحاول استعادة شبه جزيرة القرم - الأراضي الأوكرانية التي ضمتها روسيا في عام 2014 - بالقوة العسكرية، مما قد يدخل الحلف في صراع مفتوح مع روسيا.وتعتبر روسيا شبه جزيرة القرم "أرضا روسية ذات سيادة"، مضيفا "لنتصور أن أوكرانيا دولة في حلف شمال الاطلسي وتبدأ هذه العمليات العسكرية، ثم ماذا، يجب أن نقاتل ضد كتلة حلف شمال الأطلسي؟ إذا، هل فكر أحد في هذا".لكن بوتين يجب ألا يكون "قلقا" إلى هذا الحد من "طموحات أوكرانيا العسكرية".ورغم أن موسكو وكييف في حالة حرب رسميا، لكن أوكرانيا تركز جهودها العسكرية لمواجهة الانفصاليين الذين تدعمهم روسيا، وليس لمواجهة الآلة العسكرية المتقدمة للجيش الروسي.كما أن حلف الناتو لا يتدخل عادة في غير الحروب الدفاعية للحفاظ على أمن دول الحلف، إذ أن الحلف لم يتدخل لجانب تركيا التي تقاتل قواتها في سوريا منذ أعوام.وبالإضافة إلى هذا، تظهر مقارنة للقوى من صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية تفوقا واضحا للجيش الروسي مقابل الجيش الأوكراني.التفوق الروسييقول الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن روسيا ستشعل في حالة الغزو "حربا كبيرة أوروبا"، وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الثلاثاء إنه "في حالة بدء الحرب بين روسيا واوكرانيا فلن يكون هناك احتلال لأراض او مدن في اوكرانيا ... ولكن ستكون هناك مأساة دموية إذا بدأ غزو بلادنا".تضم القوات المقاتلة الروسية فئة كبيرة ومدربة تدريبا جيدا من الجنود، وصواريخ استراتيجية فوق صوتية، وأنظمة صواريخ مضادة للطائرات يمكنها الكشف عن الطائرات الخفية.لم يكن هذا الحال حينما وصل بوتين إلى السلطة، حيث كان الجيش الروسي يعاني من قدم المعدات والطائرات والتكنولوجيا.وقال بوتين للصحفيين في كانون الاول 2020 إن "الوضع انقلب" وأن "روسيا لديها واحدا من أكثر الجيوش كفاءة في العالم. "وهذا الجيش الجديد هو الذي ستواجهه أوكرانيا إذا أدى حشد أكثر من 100 ألف جندي روسي على الحدود المشتركة بين البلدين إلى غزو، وهو أمر تقول الولايات المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي إنه قد يحدث في الأسابيع المقبلة.وتبرر موسكو الحشد الضخم للقوات على الحدود الاوكرانية بأنه رد على "تهديدات من الناتو والقوى الغربية للأمن القومي الروسي".وبموجب خطة أدخلت في عام 2008، قامت روسيا باستثمارات في الأسلحة النووية وتكنولوجيا الفضاء الجوي، وهي مجالات حددها بوتين كغايات رئيسية.وزادت أجور أفراد الخدمة وركز التعليم العسكري بشكل أكبر على العلوم والتكنولوجيا.وتم تجنيد المزيد من الجنود للانضمام إلى الجيش كمهنة، وخفضت الخدمة العسكرية الإلزامية في البلاد إلى عام واحد بدلا من عامين.وتنقل الصحيفة عن، ميخائيل بارابانوف، الخبير العسكري في مركز تحليل الاستراتيجيات والتكنولوجيات وهو مركز أبحاث خاص مقره موسكو قوله إن روسيا تملك جيشا يتمتع بمهارات عالية "خصوصا في ضوء القدرة على القيام بعمليات برية واسعة النطاق لا يستطيع القيام بها سوى عدد قليل جدا من القوات المسلحة". وقال "إن القوات المسلحة الروسية نووية والوحيدة على هذا الكوكب القادرة على تدمير [قدرات] الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي."وفي عام 2018، كشف بوتين النقاب عن الصاروخ الاستراتيجي الأسرع من الصوت أفانغارد الذي تباهى بأنه يمكن أن يخترق الدفاعات الأميركية.وتشمل الأسلحة الجديدة الأخرى في ترسانة روسيا قاذفات صواريخ استراتيجية حديثة من طراز Tu-95MS؛ وقاذفات أسلحة من طراز Tu-95MS؛ وقاذفات صواريخ استراتيجية من طراز Tu-95MS؛ وقاذفات صواريخ من طراز Tu-95MS؛ وقاذفات من طراز Tu-95MS؛ وغواصات مسلحة بصواريخ باليستية، وأنظمة صواريخ S-400 المضادة للطائرات، وهي درع جوي تزعم روسيا أنه يمكنه اكتشاف أحدث الطائرات وإطلاق الصواريخ على أهداف تم اعتراضها على مسافة 400 كيلومتر. ويمكن أيضا نشرها ضد أهداف أرضية.وذكرت وزارة الدفاع أنه فى العام الماضي تلقت القوات المسلحة الروسية أكثر من 5 آلاف سلاح جديد، وشملت المشتريات 900 عربة قتالية مدرعة، وكذا عشرات السفن الجوية والبحرية .لكن "لا تزال هناك فجوات، كما أن قدرات القوات الجوية والبحرية الروسية أقل بكثير من قدرات الجيش الأميركي والصين، كما يقول خبراء عسكريون غربيون".وتصرف موسكو على الدفاع أقل بكثير من واشنطن وبكين، حيث أنفقت روسيا 62 مليار دولار على الجيش في عام 2020، في حين أنفقت الولايات المتحدة 778 مليار دولار وأنفقت الصين 252.3 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك الدولي.وكان الإنفاق العسكري 14.5 في المئة من الميزانية الفيدرالية الروسية و 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، وفقا للبيانات الروسية الرسمية، فيما يبلغ الإنفاق الدفاعي الأميركي حوالي 11 بالمئة من الميزانية الفدرالية و3.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.وفي حين كان الهدف من تجديد روسيا في عام 2008 هو إضفاء الطابع المهني الكامل على القوات المسلحة، فإن حوالي ثلث الأفراد هم من المجندين لفترات قصيرة.وقال هنري بويد، وهو باحث في في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، للصحيفة "إن سنة واحدة لا تكفي لتدريب المجندين الخام على التشغيل الكفؤ للمعدات العسكرية المتطورة".واليوم، يوجد في الجيش الروسي ما يزيد قليلا عن مليون جندي، مقارنة ب 2.91 مليون جندي ومدني في القوات الأميركية. ويجادل بعض المحللين الغربيين بأن الروس ما زالوا يفتقرون إلى القوات الكافية الجاهزة للقتال، مما يجعل عمليات الانتشار الواسعة النطاق أكثر صعوبة.وقال محللون آخرون إن الفساد لا يزال متوطنا أيضا في صناعة الدفاع الروسية، وينتهي الأمر في بعض الأحيان بعدم إنتاج المعدات الأكثر تطورا وتسليمها للخدمة في الوقت المحدد.وقد عززت روسيا استراتيجيتها الأوسع نطاقا باستخدام الحرب الإلكترونية والدعاية والضغط السياسي ضد أعدائها.