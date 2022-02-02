عربي-دولي

بلومبرغ: أميركا تعرض على روسيا تبادل معلومات بشأن الصواريخ

Lebanon 24
02-02-2022 | 03:00
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أفادت وكالة بلومبرغ، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أبلغت روسيا استعدادها لمناقشة منح الكرملين طريقة للتحقق من عدم وجود صواريخ توماهوك في قواعد حلف شمالالأطلسي في رومانيا وبولندا، إذا كانت روسيا مستعدة لتبادل معلومات مماثلة بشأن صواريخ في قواعد روسية معينة.


ويبدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قلقا بشأن التهديد الذي تشكله قواعد الدفاع الصاروخي لحلف شمال الأطلسي في رومانيا وبولندا. ويهدف المقترح الأميركي إلى معالجة تلك المخاوف، لأنه يتطلع إلى نزع فتيل الأزمة بشأن الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا.

ولم يعقب البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية حتى على تقرير بلومبرغ.
 
وقال مصدر مطلع إن الولايات المتحدة عرضت فقط إجراء محادثات بشأن عدة مخاوف لدى روسيا.

وقال المصدر: "كل شيء نوافق على القيام به سيكون بالتبادل.. بمعنى أنه سيتطلب إجراءات من جانب روسيا أيضا.. ولن يتم تنفيذه إلا بعد مشاورات كاملة مع الحلفاء والشركاء".

وحشدت روسيا أكثر من 100 ألف جندي على الحدود الأوكرانية، وتقول دول غربية إنها تخشى من أن بوتن ربما يخطط للغزو. وتنفي روسيا ذلك، لكنها قالت إنها قد تقوم بعمل عسكري لم تحدده ما لم تتم تلبية مطالبها الأمنية.
المصدر: سكاي نيوز
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