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عربي-دولي
أوستن يهاتف ولي عهد أبوظبي.. مدمرة أميركية ستنضم لعمليات مشتركة مع البحرية الإماراتية
Lebanon 24
02-02-2022
|
04:30
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أبلغ وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أرسلت المدمرة "يو أس أس كول" للقيام بعمليات مشتركة مع البحرية الإماراتية قبل أن ترسو في ميناء أبو ظبي، بحسب مراسلة "الحرة" في البنتاغون.
وقالت المراسلة إن أوستن أبلغ محمد بن زايد أيضا، في اتصال هاتفي، نشر مقاتلات من الجيل الخامس لمساعدة الإمارات على مواجهة التهديدات الجديدة المتمثلة بهجمات الحوثيين الصاروخية على أبو ظبي.
وجدد أوستن خلال الاتصال إدانته الشديدة لهجمات الحوثيين التي تسببت بسقوط مدنيين و"شكلت تهديدا على القوات الأميركية والإماراتية المتمركزة في قاعدة الظفرة الجوية"، كما أكد "التزام الولايات المتحدة بالشراكة الاستراتيجية مع الإمارات".
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، إن الجيش الأميركي ساعد الإمارات في ردع "تهديد صاروخي داخلي" على الإمارات في وقت مبكر من صباح الاثنين.
وهذا هو ثالث هجوم صاروخي على الإمارات هذا الشهر، وتبنى المتمردون الحوثيون في اليمن المسؤولية الهجمات الثلاثة على الإمارات هذا الشهر.
المصدر: الحرة
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