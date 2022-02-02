جونسون في كييف.. رائحة "فضيحة الحفلات" تفوح من أوكرانيا

يجري رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، زيارة إلى أوكرانيا، قالت لندن إنها تتناول محادثات حول تصاعد التوتر مع روسيا، فيما اعتبرها محللون رغبة في لعب دور عالمي بعد خفوت سياسي، وكذلك محاولة لتجديد الثقة بعد أزمة الحفلات التي تلاحقه.
وتأتي الزيارة في وقت يواجه جونسون أكبر أزمة تهدد مصيره مع تحقيق الشرطة في تقارير بشأن خرقه قيود "كوفيد-19" وتنظيم حفلات في مقر إقامته ومكتبه في لندن، في وقت كان فيه غالبية البريطانيين يرزحون تحت إجراءات الإغلاق العام.
وفي الأيام الأخيرة، تزايدت المخاوف من غزو روسي وشيك في أوكرانيا، على الرغم من نفي موسكو، ونداءات دولية لتجنب الاضطرابات بشأن الحشود العسكرية الروسية على الحدود.
سر الزيارة
الأكاديمية العراقية المتخصصة في العلاقات الدولية، زمن ماجد عودة، قالت: "إن زيارة جونسون إلى أوكرانيا في هذا الوقت بالتحديد تكمن في رغبة لدى بريطانيا للعب دور عالمي، ولا سيما بعد ما مر بها من ضعف في دورها السياسي في الآونة الأخيرة.
وأضافت أستاذة العلوم السياسية لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن جونسون يسعى لحل دبلوماسي للأزمة ومنع تفاقمها، وبذلك تكون الزيارة تجديد للثقة بعد الأزمات المتلاحقة التي تواجهه ووصلت حد مطالبات باستقالته.
وأشارت إلى أن بريطانيا ترغب في حل الأزمة بطرق سلمية؛ لتجنب الكوارث التي يمكن أن تحدث في حال تصاعدت الأزمة، وكذلك فإن الزيارة دعم معنوي كبير لأوكرانيا يضاف إلى دعم عسكري تضاعف خلال الفترة الأخيرة.
وحول إمكانية حدوث الغزو من عدمه، قالت إنه "في ظل التطورات العالمية اليوم وما يشهده النظام العالمي من تكنولوجيا متسارعة، وفي ظل استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي والصواريخ المضادة للأقمار الصناعية يجعل من نشوب الغزو مستبعدا في الوقت الحاضر؛ لما يسببه من دمار وكوارث سياسية واقتصادية تشمل العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة ولاسيما في مجال الطاقة.
وأكدت أن روسيا تضغط فقط للحصول على أعلى مكاسب وتأمين مناطق نفوذها وإبعاد حلف شمال الأطلسي عن منطقة البحر الأسود، لافتة إلى أن موسكو ستكون أكبر المتضررين من الغزو حال وقوعه؛ جراء ما ينتظرها من حزمة عقوبات أوروبية وأميركية.