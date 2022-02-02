عربي-دولي

بعد غياب دام 5 اشهر... ظهور زوجة زعيم كوريا الشمالية!

Lebanon 24
02-02-2022 | 02:45
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ظهرت ري سول جو، زوجة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، الأربعاء، في وسائل الإعلام الرسمية لأول مرة منذ حوالى خمسة أشهر، حيث تقلل الأسرة الحاكمة من ظهورها في ظل جائحة فيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن كيم وري حضرا عرضا فنيا في مسرح مانسوداي للفنون في العاصمة بيونغيانغ للاحتفال بعيد رأس السنة القمرية الجديدة، بحسب رويترز.

وكانت قد شوهدت آخر مرة علنا في التاسع من سبتمبر عندما شاركت زوجها في زيارة قصر الشمس كومسوسان الذي يضم الجثتين المحنطتين لجد كيم ووالده الراحلين، وذلك في ذكرى تأسيس البلاد.

وقالت الوكالة "عندما ظهر (كيم) في قاعة المسرح مع زوجته ري سول جو وسط عزف الموسيقى الترحيبية، علت هتافات الجمهور مدوية"، مضيفة أن الزوجين صعدا المسرح بعد العرض لمصافحة الفنانين والتقاط صورة معهم.
 
كانت ري في وقت ما تحظى باهتمام دولي لأنها غالبا ما كانت ترافق كيم في الفعاليات الاجتماعية والتجارية وحتى العسكرية، وهو اختلاف شديد عن والده كيم جونج إيل الذي كان نادرا ما يشاهَد علنا مع أي من زوجاته.

وكانت قد اختفت عن وسائل الإعلام الحكومية لأكثر من عام قبل أن تظهر وهي تحضر حفلا موسيقيا في فبراير الماضي، مما أثار التساؤلات حول صحتها وحمل محتمل.

وقالت خدمة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية  إنها امتنعت على ما يبدو عن الأنشطة الخارجية للوقاية من عدوى كوفيد-19.

وتعتقد وكالة التجسس أن كيم وري لديهما ثلاثة أطفال، لكن لا يُعرف الكثير عنهم.

يذكر أن كوريا الشمالية لم تعلم عن أي حالات إصابة بكوفيد-19، لكنها أغلقت حدودها وفرضت قيودا صارمة شملت قيودا على السفر.
المصدر: الحرة
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