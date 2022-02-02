سلالة BA.2 من "أوميكرون" أكثر عدوى فماذا عن الذين تلقوا اللقاح؟

وفقاً لدراسة دنماركية نُشرت الأحد، فإن سلالة BA.2 من متحور "أوميكرون" هي بطبيعتها أكثر عدوى، كما وأنها قادرة على التغلب على اللقاحات أكثر من أي سلالة أخرى من كوفيد-19، إلا أن الأشخاص الملقحين لا ينقلون الوباء بالسهولة عينها كغير الملقحين.وبحسب شبكة "سي أن بي سي" الأميركية، "وجدت الدراسة أن المتحور الجديد، الذي أصبح مهيمناً بسرعة في الدنمارك، ينتشر بسهولة أكبر عبر كل الفئات بغض النظر عن الجنس والعمر وحجم الأسرة وما إن كان الفرد قد تلقى اللقاح أم لم يأخذه بعد. وبلغت نسبة احتمال انتشار BA.2 داخل الأسرة الواحدة 39% مقابل 29% لسلالة BA.1، وهي السلالة الأصلية التي نتجت عن متحور "أوميركون" والتي أصبحت سائدة في كل أنحاء العالم اعتباراً من 19 كانون الثاني، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. لم يتم بعد تقديم الدراسة، التي قادها فريق من العلماء المنتسبين إلى جامعة كوبنهاغن ووزارة الصحة الدنماركية من بين مؤسسات أخرى، لمراجعة من قبل نظرائهم. ينشر الباحثون نتائجهم قبل أن يتم فحصها من قبل خبراء آخرين في هذا المجال بسبب الطبيعة الملحة للوباء".وتابعت الشبكة، "يعتبر BA.2 أكثر عدوى من سلالة BA.1 الأصلية بين كل من الأشخاص الملقحين وغير الملقحين، لكن الزيادة النسبية في القابلية للإصابة كانت أكبر بين الأفراد الملقحين مقارنة بالأفراد غير الملقحين. يشير هذا الامر إلى أن المتحور الفرعي قادر على الهروب من الحماية التي يؤمنها اللقاح أكثر من سلالة BA.1، والتي كانت بالفعل أكثر السلالات المعدية من كوفيد-19، وفقًا للدراسة. كانت معدلات الانتقال بين الأشخاص غير المحصنين أعلى مع BA.2 مقارنة بـ BA.1، مما يشير إلى أن الأشخاص غير المحصنين كانوا يحملون حمولة فيروسية أعلى مع BA.2. وجد الباحثون أنه وعلى الرغم من أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بشكل كامل هم أكثر عرضة للإصابة بـ BA.2 من السلالة السابقة، إلا أنهم أقل عرضة لانتشارها للآخرين. إن الأشخاص الذين تلقوا جرعة معززة هم أقل عرضة لنقل الفيروس من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل. ووجد العلماء أن "هذا يشير إلى أنه بعد الإصابة بالعدوى، فإن التطعيم يحمي من المزيد من انتقال العدوى". أشارت الدراسة أيضًا إلى أن القابلية العالية للعدوى وزيادة قابلية انتقال BA.2 من المرجح أن تؤدي إلى انتشار أوسع للفيروس بين الأطفال غير المطعمين في المدارس".