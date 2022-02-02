18
o
بيروت
19
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
12
o
بشري
17
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
لودريان: لا نشهد رغبة روسية في الهجوم على أوكرانيا
Lebanon 24
02-02-2022
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
صرح وزير الخارجية الفرنسية، جان إيف لودريان، بأن بلاده لا تشهد أي رغبة لدى روسيا لشن هجوم على أوكرانيا.
وقال لودريان في حديث لقناة "France 2"، اليوم الأربعاء: "إن الوضع جدي للغاية. يتواجد عشرات الآلاف من الجنود الروس بالقرب من الحدود الأوكرانية. ويتوقع إجراء مناورات عسكرية بمشاركة قوات روسية وبيلاروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية. وهناك كل الظروف للهجوم".
وأضاف في الوقت ذاته: "لكن لا توجد لدينا حتى الآن أي معلومات حول رغبة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الانتقال إلى الأفعال".
وأشار الوزير إلى أن الأولوية حاليا هي العمل على تخفيف التوتر في المنطقة، معبرا عن اعتقاده بأنه تم في الاجتماع الأخير للمستشارين السياسيين لبلدان "رباعية النورماندي"، "تحقيق تقدم متواضع"، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود فرصة لتطوير هذا النجاح. ودقق: "يمكننا التوصل إلى اتفاقية حول أوكرانيا. الشروط معروفة، ولا نحتاج إلا إلى إرادة سياسية لتجنب الأسوء".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
تغريدةٌ قوية من وهاب عن سعر الدولار.. ماذا قال؟
Lebanon 24
تغريدةٌ قوية من وهاب عن سعر الدولار.. ماذا قال؟
11:59 | 2022-02-01
01/02/2022 11:59:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع دوي انفجار في بيروت وجونية.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
سماع دوي انفجار في بيروت وجونية.. اليكم التفاصيل
03:26 | 2022-02-02
02/02/2022 03:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يرصد منفذ جريمة أبلح.. هذا ما فعله بعد الحادثة المروّعة
Lebanon 24
فيديو يرصد منفذ جريمة أبلح.. هذا ما فعله بعد الحادثة المروّعة
15:08 | 2022-02-01
01/02/2022 03:08:48
Lebanon 24
Lebanon 24
سلعة منتشرة بكثافة في لبنان ولا تُسعّر إلا بالدولار.. ما هي؟
Lebanon 24
سلعة منتشرة بكثافة في لبنان ولا تُسعّر إلا بالدولار.. ما هي؟
12:05 | 2022-02-01
01/02/2022 12:05:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ جديد ومهمّ بشأن "المعاينة الميكانيكية".. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيانٌ جديد ومهمّ بشأن "المعاينة الميكانيكية".. هذا ما جاء فيه
13:33 | 2022-02-01
01/02/2022 01:33:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:30 | 2022-02-02
مقتل 6 أشخاص في إطلاق النار خلال محاولة الانقلاب في غينيا بيساو
10:00 | 2022-02-02
بوتين يتحدى.. وتحذير من حرب شاملة في أوروبا!
09:30 | 2022-02-02
بيسكوف: روسيا أشبه ما تكون بالدب لا بالثعلب!
09:00 | 2022-02-02
سيناتور أميركي بارز: إيران أوشكت على صنع سلاح نووي
09:00 | 2022-02-02
أوميكرون الشبح يتمدد.. العالم لم ينتصر بعد على كورونا!
08:30 | 2022-02-02
ترامب: الولايات المتحدة "تتجه نحو الجحيم" في عهد بايدن
فيديو
فيديو يحبس الأنفاس.. شاب مصري ينقذ طفلا من الموت!
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. شاب مصري ينقذ طفلا من الموت!
04:28 | 2022-02-02
02/02/2022 17:52:16
Lebanon 24
Lebanon 24
سورية الجنسية: زوجة وديع الشيخ تلفت الأنظار.. ومعلومات عنها تُكشف للمرة الأولى (فيديو)
Lebanon 24
سورية الجنسية: زوجة وديع الشيخ تلفت الأنظار.. ومعلومات عنها تُكشف للمرة الأولى (فيديو)
02:00 | 2022-02-02
02/02/2022 17:52:16
Lebanon 24
Lebanon 24
رصد كرة نارية غامضة في سماء دولة عربية! (فيديو)
Lebanon 24
رصد كرة نارية غامضة في سماء دولة عربية! (فيديو)
16:00 | 2022-02-01
02/02/2022 17:52:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact