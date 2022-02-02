لماذا نجت فيتنام من كورونا؟

كشفت دراسة حديثة السر وراء ارتفاع إصابات كورونا في بعض الدول دون الأخرى حيث سجلت بعض الدول مستوى أعلى في المواجهة والقدرة على ضبط موجات التفشي.وبحسب ما نقله تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" عن دراسة جديدة أظهرت مقارنة دولة فيتنام مع 177 دولة ومنطقة لمعرفة السبب وراء النجاح في إبقاء مستوى الإصابات المسجلة منخفضا.وقبل عام 2020، كانت فيتنام تبدو معرضة بشكل كبير للوباء، حيث سجلت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، وهي دولة ذات حزب واحد تضم ما يقرب من 100 مليون شخص، درجات منخفضة في التقييمات الدولية للتغطية الصحية الشاملة.ولكن وبدلا من ذلك، ظهرت فيتنام كقصة نجاح في محاربة الجائحة، إذ بعد فترة طويلة من بدء انتشار الفيروس في الصين المجاورة، حافظت فيتنام على مستويات منخفضة من الإصابات والوفيات حتى في الوقت الذي تكافح فيه البلدان الغنية التي لديها أنظمة صحية أكثر قوة.محاربة الوباء والثقةوتوصلت الدراسة إلى أن العامل الأبرز في محاربة الوباء ونجاح فيتنام في ذلك، هو الثقة.وقال توماس بوليكي، أحد الباحثين في الدراسة، أنه كان من المتوقع لفيتنام أن تفشل في مكافحة فيروس كورونا، وفقا لمبادئ التأهب التقليدية.وأضاف بوليكي، وهو زميل بارز للصحة العالمية في مجلس العلاقات الخارجية: "ما تمتلكه فيتنام، هو أنها تتمتع بثقة عالية جدا في الحكومة، حيث يثق الشعب بالسلطة الحاكمة"."اللغز الوبائي"وأشار بوليكي إلى أن الدراسة "لم تجد أي رابط بين النجاح في محاربة فيروس كورونا والديمقراطية، والشعبوية، وفعالية الحكومة، والرعاية الصحية الشاملة، ومقاييس التأهب للأوبئة، وعدم المساواة الاقتصادية، أو حتى الثقة في العلم".كانت هذه العوامل أساسية لتصنيفات ما قبل فيروس كورونا مثل مؤشر الأمن الصحي العالمي، الذي أدرج في عام 2019 الولايات المتحدة وبريطانيا على أنهما الأكثر استعدادًا لحدث بيولوجي كارثي، مثل الوباء - وفيتنام في المرتبة 74 من بين 117 دولة.فيما علقت ريبيكا كاتز، مديرة مركز علوم الصحة العالمية والأمن في المركز الطبي بجامعة جورج تاون، التي لم تشارك في الدراسة، قائلة: "الثقة في الحكومة وقوة مشاركة المجتمع أمران حاسمان لاستجابة الصحة العامة".