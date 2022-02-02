عربي-دولي

عشرات القتلى بهجوم على مركز للنازحين في الكونغو الديمقراطية

Lebanon 24
02-02-2022 | 07:00
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أفادت وكالة "فرانس برس" اليوم الأربعاء نقلا عن مصادر محلية بمقتل 40 شخصا على الأقل بهجوم على مركز للنازحين في الكونغو الديمقراطية.

المصدر: روسيا اليوم
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قتلى

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