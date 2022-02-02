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عربي-دولي
عشرات القتلى بهجوم على مركز للنازحين في الكونغو الديمقراطية
Lebanon 24
02-02-2022
|
07:00
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أفادت وكالة "فرانس برس" اليوم الأربعاء نقلا عن مصادر محلية بمقتل 40 شخصا على الأقل بهجوم على مركز للنازحين في الكونغو الديمقراطية.
المصدر: روسيا اليوم
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