عربي-دولي

ترامب: الولايات المتحدة "تتجه نحو الجحيم" في عهد بايدن

Lebanon 24
02-02-2022 | 08:30
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رأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن بلاده "تتجه نحو الجحيم"، في عهد الرئيس الحالي للولايات المتحدة، جو بايدن، الذي، برأي ترامب، تسبب بأضرار كبيرة للوطن، خلال العام الماضي.
وقال ترامب، في مقابلة مع قناة "نيوز ماكس": "لدينا بلد عظيم، يتجه نحو الجحيم. ويتجه بسرعة كبيرة إلى الجحيم... لقد قمت بالكثير من العمل كرئيس، لقد فعلت أكثر من معظم الرؤساء في 30 عاما".
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وقال: "يمكنكم تلخيص إجراءات خمسة رؤساء، فهم لم يتسببوا بالقدر نفسه من الضرر الذي تسبب به هذا الرجل (بايدن)، العام الماضي".

وأضاف: "إذا نظرتم بشكل عام، ترون الاقتصاد، والتضخم، وكوفيد 19، ووصمة العار العسكرية في أفغانستان".
المصدر: سبوتنيك
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