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سيناتور أميركي بارز: إيران أوشكت على صنع سلاح نووي

Lebanon 24
02-02-2022 | 09:00
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شدد رئيس لجنة مجلس الشيوخ للعلاقات الخارجية الأميركية، بوب مانيندز، الأربعاء، على أنه لا يمكن "السماح لإيران بتهديدنا بصفقة سيئة أو اتفاقية انتقالية تسمح لها بمواصلة بناء قدراتها النووية".

وحذر مانيندز من أن "إيران على وشك امتلاك مواد كافية لصنع سلاح نووي".

وناشد مانيندز إدارة الرئيس جو بايدن وشركاء واشنطن الدوليين "لممارسة المزيد من الضغط على إيران لمواجهة برنامجها النووي، وبرنامجها الصاروخي، وسلوكها الخطير حول الشرق الأوسط، بما في ذلك الهجمات على الأفراد والأصول الأميركية".
المصدر: العربية
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