عربي-دولي

بيسكوف: روسيا أشبه ما تكون بالدب لا بالثعلب!

Lebanon 24
02-02-2022 | 09:30
A-
A+
Doc-P-914109-637794080569225676.jpg
Doc-P-914109-637794080569225676.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على تصريحات مسؤوليْن أميركيين شبها روسيا بثعلب صعد على سطح "حظيرة للدجاج"، في إشارة إلى أوكرانيا.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء: "لقد جرت العادة بتشبيه روسيا بالدب، وهو لا يستطيع الصعود على سطح حظيرة الدجاج حتى إذا أراد ذلك، فهو كبير وثقيل جدا". وأضاف أن إطلاق أوصاف صورية من هذا القبيل تخرج عن دائرة واجباته.
 
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي لجأت سابقا خلال موجز صحفي إلى تشبيه روسيا بـ "الثعلب" والأوكرانيين بـ "الدجاج"، وهذه المقارنة استخدمها أيضا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي اتهم موسكو بالترويج لرواية "زائفة" حول سعي أوكرانيا لاستفزاز روسيا. وقال بلينكن: "هذا إلى حد ما يشبه الثعلب الذي يقول إنه لم يكن لديه خيار سوى أن يهاجم حظيرة الدجاج لأن الدجاج يشكل تهديدا".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2022-02-02
10:00 | 2022-02-02
09:00 | 2022-02-02
09:00 | 2022-02-02
08:30 | 2022-02-02
08:00 | 2022-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website