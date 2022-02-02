بيسكوف: روسيا أشبه ما تكون بالدب لا بالثعلب!

علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على تصريحات مسؤوليْن أميركيين شبها روسيا بثعلب صعد على سطح "حظيرة للدجاج"، في إشارة إلى أوكرانيا.



وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء: "لقد جرت العادة بتشبيه روسيا بالدب، وهو لا يستطيع الصعود على سطح حظيرة الدجاج حتى إذا أراد ذلك، فهو كبير وثقيل جدا". وأضاف أن إطلاق أوصاف صورية من هذا القبيل تخرج عن دائرة واجباته.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي لجأت سابقا خلال موجز صحفي إلى تشبيه روسيا بـ "الثعلب" والأوكرانيين بـ "الدجاج"، وهذه المقارنة استخدمها أيضا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي اتهم موسكو بالترويج لرواية "زائفة" حول سعي أوكرانيا لاستفزاز روسيا. وقال بلينكن: "هذا إلى حد ما يشبه الثعلب الذي يقول إنه لم يكن لديه خيار سوى أن يهاجم حظيرة الدجاج لأن الدجاج يشكل تهديدا".