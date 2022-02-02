تركيا تعلن وفاة 12 مهاجرا جراء البرد عند حدود اليونان

أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم وفاة 12 مهاجرا تجمدوا من البرد بعدما جردهم عناصر حرس الحدود اليوناني من ملابسهم عند الحدود البرية.



وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في تغريدة أرفقت بصورة مموهة للجثث على جانب طريق واوردتها "وكالة الصحافة الفرنسية": "تجمد 12 من أصل 22 مهاجرا أبعدتهم وحدات الحدود اليونانية وجردوا من ملابسهم وأحذيتهم حتى الموت".