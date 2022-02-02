هل سيتراجع بوتين عن الحرب مع أوكرانيا؟





بحسب شبكة "سي أن بي سي" الأميركية، "ينتظر العالم رد روسيا بعدما رفضت واشنطن الانصياع لمطالب موسكو بشأن أوكرانيا، بما في ذلك عدم قبول الدولة الأوكرانية في حلف شمال الأطلسي (الناتو) مطلقًا، والتراجع عن انتشار قوات التحالف العسكري في أوروبا الشرقية. بينما تدرس روسيا خطوتها التالية، لا تزال هناك مخاوف متزايدة من أن بوتين قد يكون مستعدًا لمنح القوات الروسية ضوءًا أخضر لغزو أوكرانيا. على الرغم من الإصرار مرارًا وتكرارًا على أنه ليس لديها خطط لشن توغل عسكري، نشرت روسيا حوالي 100000 جندي في مواقع مختلفة على طول حدودها مع أوكرانيا، بالإضافة إلى حشد القوات داخل بيلاروسيا المجاورة - حليفتها - أيضًا. كانت هناك عشرات المحادثات الديبلوماسية بين المسؤولين الروس والغربيين في الأسابيع الأخيرة بهدف كسر الجمود بشأن أوكرانيا والتقليل من احتمال المواجهة العسكرية، لكن حتى الآن لم يتضح أي من الجانبين سيرفض أولاً. إلى أي مدى سيذهب بوتين، وما إذا كان سيتراجع، عندما يصبح فخر روسيا ومصالحها الجيوسياسية على المحك هو أمر غير مؤكد".



يمكن لبوتين أن يتراجع إذا أراد ذلك



وتابعت الشبكة، "يُعرف بوتين بصورة الرجل القوي في روسيا، ومع قمع شخصيات المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة، أصبح الكرملين قادرًا على التحكم في الخطاب المحلي عندما يتعلق الأمر بالرئيس. على هذا النحو، يقول المحللون إن لدى بوتين مجال للمناورة دون أن يفقد ماء الوجه، ولكن فقط إذا اختار أن يفعل ذلك. قال ماكسيميليان هيس، الزميل في معهد أبحاث السياسة الخارجية، لشبكة "ٍي أن بي سي": "نعم، لقد طور بوتين صورة الرجل القوي، لكن لديه سيطرة كافية على الصورة والقدرة على وضع السرد مما يعني أن وقف التصعيد لن ينظر إليه على أنه ضعف من قبل غالبية الجمهور الروسي". ومن المفارقات، كما جادل هيس، أنه كلما زاد عدد المعدات العسكرية التي ينشرها الناتو في أوروبا الشرقية، وكلما زاد تهديد الغرب لروسيا بالعقوبات، زادت صعوبة تراجع بوتين. وقال: "لا يزال بإمكان بوتين التراجع دون تداعيات محلية كبيرة، على الرغم من أن زيادة المواد التي يلتزم بها الغرب لأوروبا الشرقية بشكل عام تجعل الأمر أكثر صعوبة إلى حد ما". وأضاف: "العقوبات الجديدة الكبرى ستجعل الأمر أكثر صعوبة بكثير، وأقل استحسانًا من وجهة نظر بوتين، على الرغم من أن الغرب أكد حتى الآن أن هذه ستكون ردًا على الإجراء الروسي، وليس استباقيًا". وأضاف هيس أنهم يمكن أن يكونوا هناك "جماهير النخبة" داخل الجيش الروسي واليمين الفكري المتطرف الذي يفضل الحرب مع أوكرانيا، "لكن نظام بوتين مرن إلى حد ما في مواجهة الخلافات السياسية بين النخبة".



ومما لا يثير الدهشة، أن ثقة الغرب في روسيا منخفضة للغاية نظرًا لضمها لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014 ودعمها للانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة دونباس في شرق البلاد، وهي خطوة أدت إلى زيادة انعدام الثقة. يعتقد العديد من المحللين أن توغلًا أصغر في منطقة دونباس من قبل روسيا أمر ممكن، أو حتى محتمل. هذا من شأنه أن يحفظ ماء الوجه ويزعزع استقرار أوكرانيا، بينمامن المحتمل أن يكسب أراضي موالية لروسيا. قال هيس إن محاولة ضم دونباس كانت السيناريو الأساسي له. وتابع قائلاً: "أعتقد أن بوتين يمكنه الرد على انهيار المحادثات أو أي نتيجة سياسية "سلبية" أخرى (من وجهة نظر الكرملين) من خلال قصر الإجراءات الرئيسية على دونباس دون تحفيز ردود الفعل الأكثر دراماتيكية التي وضعها الغرب". لا تزال التوترات بين روسيا والغرب عالية بعدما رفضت الولايات المتحدة التنازل عن مطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن المحللين يقولون إنه لم يفت الأوان بعد للتراجع عن المواجهة العسكرية مع أوكرانيا.بحسب شبكة "سي أن بي سي" الأميركية، "ينتظر العالم رد روسيا بعدما رفضت واشنطن الانصياع لمطالب موسكو بشأن أوكرانيا، بما في ذلك عدم قبول الدولة الأوكرانية في حلف شمال الأطلسي (الناتو) مطلقًا، والتراجع عن انتشار قوات التحالف العسكري في أوروبا الشرقية. بينما تدرس روسيا خطوتها التالية، لا تزال هناك مخاوف متزايدة من أن بوتين قد يكون مستعدًا لمنح القوات الروسية ضوءًا أخضر لغزو أوكرانيا. على الرغم من الإصرار مرارًا وتكرارًا على أنه ليس لديها خطط لشن توغل عسكري، نشرت روسيا حوالي 100000 جندي في مواقع مختلفة على طول حدودها مع أوكرانيا، بالإضافة إلى حشد القوات داخل بيلاروسيا المجاورة - حليفتها - أيضًا. كانت هناك عشرات المحادثات الديبلوماسية بين المسؤولين الروس والغربيين في الأسابيع الأخيرة بهدف كسر الجمود بشأن أوكرانيا والتقليل من احتمال المواجهة العسكرية، لكن حتى الآن لم يتضح أي من الجانبين سيرفض أولاً. إلى أي مدى سيذهب بوتين، وما إذا كان سيتراجع، عندما يصبح فخر روسيا ومصالحها الجيوسياسية على المحك هو أمر غير مؤكد".وتابعت الشبكة، "يُعرف بوتين بصورة الرجل القوي في روسيا، ومع قمع شخصيات المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة، أصبح الكرملين قادرًا على التحكم في الخطاب المحلي عندما يتعلق الأمر بالرئيس. على هذا النحو، يقول المحللون إن لدى بوتين مجال للمناورة دون أن يفقد ماء الوجه، ولكن فقط إذا اختار أن يفعل ذلك. قال ماكسيميليان هيس، الزميل في معهد أبحاث السياسة الخارجية، لشبكة "ٍي أن بي سي": "نعم، لقد طور بوتين صورة الرجل القوي، لكن لديه سيطرة كافية على الصورة والقدرة على وضع السرد مما يعني أن وقف التصعيد لن ينظر إليه على أنه ضعف من قبل غالبية الجمهور الروسي". ومن المفارقات، كما جادل هيس، أنه كلما زاد عدد المعدات العسكرية التي ينشرها الناتو في أوروبا الشرقية، وكلما زاد تهديد الغرب لروسيا بالعقوبات، زادت صعوبة تراجع بوتين. وقال: "لا يزال بإمكان بوتين التراجع دون تداعيات محلية كبيرة، على الرغم من أن زيادة المواد التي يلتزم بها الغرب لأوروبا الشرقية بشكل عام تجعل الأمر أكثر صعوبة إلى حد ما". وأضاف: "العقوبات الجديدة الكبرى ستجعل الأمر أكثر صعوبة بكثير، وأقل استحسانًا من وجهة نظر بوتين، على الرغم من أن الغرب أكد حتى الآن أن هذه ستكون ردًا على الإجراء الروسي، وليس استباقيًا". وأضاف هيس أنهم يمكن أن يكونوا هناك "جماهير النخبة" داخل الجيش الروسي واليمين الفكري المتطرف الذي يفضل الحرب مع أوكرانيا، "لكن نظام بوتين مرن إلى حد ما في مواجهة الخلافات السياسية بين النخبة".ومما لا يثير الدهشة، أن ثقة الغرب في روسيا منخفضة للغاية نظرًا لضمها لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014 ودعمها للانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة دونباس في شرق البلاد، وهي خطوة أدت إلى زيادة انعدام الثقة. يعتقد العديد من المحللين أن توغلًا أصغر في منطقة دونباس من قبل روسيا أمر ممكن، أو حتى محتمل. هذا من شأنه أن يحفظ ماء الوجه ويزعزع استقرار أوكرانيا، بينمامن المحتمل أن يكسب أراضي موالية لروسيا. قال هيس إن محاولة ضم دونباس كانت السيناريو الأساسي له. وتابع قائلاً: "أعتقد أن بوتين يمكنه الرد على انهيار المحادثات أو أي نتيجة سياسية "سلبية" أخرى (من وجهة نظر الكرملين) من خلال قصر الإجراءات الرئيسية على دونباس دون تحفيز ردود الفعل الأكثر دراماتيكية التي وضعها الغرب".



قلة الشهية للحرب



وبحسب الشبكة، "ظاهريًا، تتمثل أهداف روسيا في الحفاظ على مجال نفوذها على دول الاتحاد السوفيتي السابق ووقف التوسع شرقًا لحلف الناتو العسكري الغربي. وتقول روسيا إنها لا تعتزم غزو أوكرانيا وتريد فقط حماية مصالحها الأمنية. وصف بوتين سقوط الاتحاد السوفياتي بأنه أحد أكبر الكوارث في القرن العشرين وأشاد بوحدة روسيا وأوكرانيا، مشددًا على الروابط التاريخية واللغوية والثقافية المشتركة بين البلدين. قد يكون هذا "التقارب" الواضح بين البلدين سببًا لوجود القليل من الرغبة في الحرب بين الجمهور الروسي. قال أنطون بارباشين، مدير تحرير مجلة الشؤون الروسية ريدل، للشبكة يوم الاثنين، "لم يكن هناك طلب مجتمعي على بوتين للعب بهذه الخشونة كما يفعل في البداية ... لم يكن هناك طلب للتصعيد على الإطلاق، لذا فإن أي خفض للتصعيد سيكون موضع ترحيب من قبل الروس". وأشار إلى أنه "من نافلة القول أن الخطاب الرسمي ووسائل الإعلام يمكن أن تجعل أي حل تقريبًا للصراع انتصارًا لبوتين، لذلك لن يتحدى موقفه في الداخل بشكل كبير، على الأقل بين الجمهور الروسي". ومع ذلك، أشار بارباشين إلى وجود انقسام بين الجمهور الروسي المتردد في رؤية حرب مع أوكرانيا (خاصة إذا كان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى وفاة "الأولاد الروس" أثناء أي مواجهة) والجيش والنخب المحافظة في روسيا. وقال: "بالنسبة للجيش والنخب الروسية المحافظة عمومًا، فإن التراجع الآن لن يكون منطقيًا ولم يتم تحقيق أي من الأهداف الرئيسية. إنهم يميلون إلى توقع أن يستمر بوتين في البقاء حازمًا أو حتى أن يزيد من الضرر المحتمل الذي قد ينجم عن الصراع". وافق هيس على أنه، على عكس الحشد الذي حدث لضم شبه جزيرة القرم عام 2014 عندما دعمت المشاعر العامة الروسية توغلًا، هذه المرة كانت الدعاية المعادية لأوكرانيا أقل. وأشار هيس: "لا أعتقد أن الجمهور الروسي يستدرج الحرب، كما أن دعاية الكرملين لم تركز على شيطنة الأوكرانيين إلى أي مكان قريب بنفس القدر كما فعلت في عام 2014، حتى لو ظلت معادية جدًا للحكومة في كييف".



"التراجع عن حافة الهاوية"



ورأت الشبكة أنه "في الوقت الحالي، العالم متروك للتخمين كيف سيكون رد فعل بوتين على ردود الولايات المتحدة على مطالب روسيا، التي سلمها السفير الأميركي في موسكو يدويًا إلى الكرملين الأسبوع الماضي. في حين لم يتم نشر التفاصيل الدقيقة للرد الأميركي على روسيا، فقد قوبل برد فاتر في موسكو. ومع ذلك، يواصل الطرفان الحديث. من المقرر أن يتحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين مع نظيره الروسي سيرجي لافروف يوم الثلاثاء، بينما يتطلع قادة غربيون آخرون أيضًا إلى إقناع بوتين بتخفيف التوترات هذا الأسبوع. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الاثنين إنه سيطلب من بوتين "التراجع عن حافة الهاوية" بشأن أوكرانيا عندما يتحدث الزعيمان في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ومع ذلك، لا يعتقد الجميع أن بوتين مستعد للتراجع عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا. قال إيان بريمر، مؤسس ومدير مجموعة أوراسيا، إنه يعتقد أن بوتين يعد الجمهور الروسي للتوغل من خلال شيطنة أوكرانيا والغرب. وقال للشبكة يوم الإثنين: "يتحكم بوتين في السرد في الداخل (خاصة بالنظر إلى قوة وسائل الإعلام الحكومية)، لذا فإن الأمر لا يتعلق حقًا بما يمكنه بيعه. لكن هذا أيضًا يسهل عليه اتخاذ قرار التصعيد. لقد أقنع الروس بأن الحرب قادمة وأن هذا كله خطأ أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي". قال بريمر إن بوتين سيفقد مصداقيته على المسرح العالمي إذا تراجع، لا سيما بين أوساط معينة، مثل الدول المتحالفة تقليديًا مع روسيا. لهذا السبب، قال، "من المهم أن يكون لدى بوتين خيارات تصعيدية لا تتعلق فقط بغزو أوكرانيا". وأضاف بريمر أن هذه قد تشمل إرسال وجود عسكري دائم وأسلحة نووية إلى بيلاروسيا، "أو حتى إنشاء قواعد في نصف الكرة الغربي (كوبا وفنزويلا) كما اقترح نائب وزير الخارجية".