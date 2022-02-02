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روسيا تمنع وزيرا من دخول أراضيها... ما السبب؟

Lebanon 24
02-02-2022 | 11:30
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قالت الخارجية الروسية، إن السلطات الروسية قررت منع زوران ميليانيتش وزير الدولة بوزارة الداخلية في جمهورية الجبل الأسود، من دخول الأراضي الروسية.

وذكرت الوزارة في بيانها، أنه تم اتخاذ القرار، بعد منح الجبل الأسود حق اللجوء السياسي لرجل الأعمال تيلمان إسماعيلوف الملاحق بتهم جنائية في روسيا.

وأضافت الوزارة: "في 2 شباط، قامت الخارجية الروسية بإرسال مذكرة إلى سفارة الجبل الأسود في موسكو بشأن حظر دخول زوران ميليانيتش وزير الدولة بوزارة الداخلية في جمهورية الجبل الأسود، إلى أراضي روسيا. ويعتبر هذا التدبير بمثابة رد على الخطوة غير الودية التي اتخذتها سلطات الجبل الأسود في تشرين الاول 2021 - منح حق اللجوء السياسي للمواطن الروسي تيلمان إسماعيلوف، المدرج اسمه على القائمة الدولية للمطلوبين عن طريق الإنتربول، لارتكابه جرائم خطيرة جدا على أراضي روسيا".
المصدر: روسيا اليوم
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