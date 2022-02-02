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وزير الدفاع الإسرائيلي يصل البحرين

Lebanon 24
02-02-2022 | 12:30
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وصل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى البحرين في أول زيارة رسمية له، حيث من المتوقع أن يوقع اتفاقية تاريخية للتعاون الأمني بين إسرائيل والبحرين.

المصدر: روسيا اليوم
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البحرين

غانتس

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