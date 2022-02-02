عربي-دولي

بايدن يوافق على نشر المزيد من القوات الأميركية في أوروبا الشرقية

Lebanon 24
02-02-2022 | 13:30
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قال مسؤولون أميركيون لشبكة CNN إن الرئيس الأميركي جو بايدن، وافق على إرسال المزيد من القوات إلى أوروبا الشرقية، وأنه سيتم نقل هذه القوات "في الأيام المقبلة".

وبحسب المسؤولين فإن "عملية نشر القوات هي لإظهار الدعم لحلفائنا في الناتو، الذين يشعرون بالتهديد من التحركات العسكرية الروسية بالقرب من أوكرانيا"، موضحين أن "عمليات النشر ستشمل حوالي 2000 جندي أميركي في بولندا وبضعة آلاف إضافية إلى دول جنوب شرق الناتو، بما في ذلك رومانيا".

وقالت الـCNN إنه من المتوقع أن يعلن البنتاغون أن الآلاف من القوات الأميركية الإضافية ستنتشر في مواقع متقدمة في أوروبا"، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة وضعت 8500 جندي في الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى في حالة استدعاء قوة استجابة تابعة لحلف شمال الأطلسي وكانت هناك حاجة إلى القوات الأميركية بسرعة".

وقالت المصادر إن "بعض القوات التي سيتم نشرها قريبا تتمركز بالفعل في أوروبا، في حين أن البعض الآخر سيأتي من الولايات المتحدة والتي هي موضوعة في حالة تأهب قصوى".
المصدر: روسيا اليوم
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