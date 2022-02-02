البنتاغون يعلن رسميا عن إرسال قوات إضافية إلى أوروبا الشرقية



وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، في بيان مقتضب على تويتر اليوم: "ستنقل الولايات المتحدة قريباً قوات إضافية إلى رومانيا وبولندا وألمانيا".

وأضاف: "أريد أن أكون واضحا جدا بشأن هذا الأمر: هذه ليست تحركات دائمة"، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل. أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، رسميا عن إرسال قوات أميركية إضافية إلى أوروبا الشرقية، وسط توترات مع روسيا.وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، في بيان مقتضب على تويتر اليوم: "ستنقل الولايات المتحدة قريباً قوات إضافية إلى رومانيا وبولندا وألمانيا".وأضاف: "أريد أن أكون واضحا جدا بشأن هذا الأمر: هذه ليست تحركات دائمة"، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.



وصرحت وزارة الدفاع الأميركية أنها لا تستبعد عمليات نشر إضافية بخلاف تلك التي أعلن عنها اليوم.

وأوضحت "رويترز" أن واشنطن بصدد إرسال 3 آلاف جندي إضافي إلى المنطقة.

وقال مصدر مطلع على التفاصيل للوكالة إن 1700 سينتشرون من فورت براج في نورث كارولينا إلى بولندا و300 آخرين من القاعدة ذاتها إلى ألمانيا.

وأضاف المصدر أن نحو ألف جندي يتمركزون في ألمانيا سيتوجهون إلى رومانيا. وتابع كيربي في إفادة صحفية، وفق "رويترز": "من المهم أن نرسل إشارة قوية إلى السيد بوتين، وبصراحة، إلى العالم بأن الناتو مهم للولايات المتحدة وأنه مهم لحلفائنا".وصرحت وزارة الدفاع الأميركية أنها لا تستبعد عمليات نشر إضافية بخلاف تلك التي أعلن عنها اليوم.وأوضحت "رويترز" أن واشنطن بصدد إرسال 3 آلاف جندي إضافي إلى المنطقة.وقال مصدر مطلع على التفاصيل للوكالة إن 1700 سينتشرون من فورت براج في نورث كارولينا إلى بولندا و300 آخرين من القاعدة ذاتها إلى ألمانيا.وأضاف المصدر أن نحو ألف جندي يتمركزون في ألمانيا سيتوجهون إلى رومانيا.