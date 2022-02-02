عربي-دولي

جونسون وبوتين يجمعان على أن تدهور الوضع حول أوكرانيا لن يفيد أحدا

Lebanon 24
02-02-2022 | 16:30
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أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجمعا على أن تدهور الأوضاع حول أوكرانيا "لن يصب في مصلحة أحد".
وجاء في بيان عن مكتب جونسون في أعقاب الاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء والرئيس الروسي يوم الأربعاء، أن جونسون "شدد على ضرورة الحوار والدبلوماسية وضرورة مشاركة أوكرانيا في المباحثات".
وأعرب جونسون عن قلقه إزاء ما وصفه بـ"أنشطة روسيا العدائية على حدود أوكرانيا"، مؤكدا على ضرورة "إيجاد سبيل يراعي وحدة أراضي أوكرانيا وحقها في الدفاع عن نفسها".
وأكد جونسون أن "أي توغل لاحق لروسيا في الأراضي الأوكرانية سيكون خطأ مأساويا في الحسابات".
وبصدد الناتو، قال جونسون إن "جميع الدول الديمقراطية في أوروبا يحق لها أن تسعي لعضوية الحلف، وهذا يشمل أوكرانيا أيضا"، مشددا على أن الناتو "حلف دفاعي".
وكان جونسون قد زار أوكرانيا يوم الثلاثاء، وحذر روسيا من أنها ستواجه عقوبات في حال التصعيد حول أوكرانيا، فيما نفت موسكو مرارا وجود أي خطط لديها لشن هجوم على الأراضي الأوكرانية، ورفضت الاتهامات الغربية بهذا الشأن.
المصدر: روسيا اليوم
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