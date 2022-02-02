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ماكرون يعلن أنه سيتشاور مع بايدن حول أوكرانيا

Lebanon 24
02-02-2022 | 16:59
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيتشاور "في الساعات المقبلة" مع نظيره الأميركي جو بايدن حول الأزمة الأوكرانية.
وكشف ماكرون أنه لا يستبعد التوجه إلى موسكو في محاولة لإيجاد حل دبلوماسي، مبينا أن زيارته إلى روسيا تبقى رهنا بـ"تقدم محادثاتنا في الساعات المقبلة".
وأعلن المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في وقت سابق اليوم أن بايدن قرر نشر قوات إضافية في شرق أوروبا وأن هذه القوات "ستضمن الدفاع القوي عن حلفائنا في الناتو ولن تقاتل في أوكرانيا".
واضاف: "سنحرك 2000 جندي من الولايات المتحدة إلى أوروبا خلال الأيام المقبلة وسننشر قوات إضافية في رومانيا وبولندا وألمانيا وسنعيد نشر ألف جندي من ألمانيا إلى رومانيا".
وقالت CNN إن "الولايات المتحدة وضعت 8500 جندي في حالة تأهب قصوى للاستجابة لحلف شمال الأطلسي".
المصدر: روسيا اليوم
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