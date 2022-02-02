عربي-دولي

الولايات المتحدة.. إلغاء أكثر من 1000 رحلة جوية بسبب العواصف

Lebanon 24
02-02-2022 | 15:37
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ألغيت في الولايات المتحدة أكثر من 1000 رحلة جوية مع وصول عاصفة عاتية إلى وسط البلاد، مصحوبة بالثلوج والأمطار.

وحسب تطبيق FlightAware لتتبع حركة الطيران، فقد تم إلغاء ما مجموعه 1303 رحلات وتأخرت 118 رحلة.

وبدأ الطقس العاصف ليل الثلاثاء، مما يهدد منطقة تمتد من نيو مكسيكو إلى مين. وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن أجزاء من أوكلاهوما وميسوري وإيلينوي وإنديانا وميتشغان بدأت تشهد صباح اليوم الأربعاء ثلوجا وأمطارا متجمدة.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن حاكم ولاية ميسوري مايك بارسون وحاكم أوكلاهوما كيفين ستيت (يمين) أعلنا حالة الطوارئ استعدادا للعاصفة.
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