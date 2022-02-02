عربي-دولي

الإمارات: اعتراض وتدمير 3 طائرات من دون طيار اخترقت المجال الجوي للبلاد

Lebanon 24
02-02-2022 | 15:38
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أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير عدد 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة فجر اليوم بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر "تويتر": "نعلن عن اعتراض وتدمير عدد 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة فجر اليوم 2/2/2022 بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان".

وأكدت الوزارة أنها على "أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء".
 
وطالبت الإمارات في وقت سابق اليوم، واشنطن بتعزيز القدرات الدفاعية المضادة للصواريخ والطائرات المسيرة لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، لصد هجمات "أنصار الله" اليمنية.
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