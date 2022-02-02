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القبض على إرهابي خطير من جنسية عربية في العاصمة الليبية طرابلس

Lebanon 24
02-02-2022 | 15:40
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أكدت مصادر أمنية ليبية أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على "الإرهابي التونسي بلال بن عبد الوهاب أثناء حملات دهم وتفتيش بحثا عن إرهابيين محتملين فى منطقتى جبل نفوسة وصبراتة".

وكانت مصادر بمكتب النائب العام الليبي أكدت قيام الأجهزة الأمنية بعمليات بحث وتعقب في تلك المنطقة بعد ورود معلومات تؤكد وجود الإرهابي والقيادى بتنظيم داعش أشرف بن فتحي القيزاني غرب ليبيا وهو ملاحق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والتي صنفته إرهابيا عالميا.

يذكر أن جهاز الأمن الداخلي الليبي كان قد ألقى القبض فى وقت سابق على القيادى بتنظيم داعش محمد التواتي وهو ليبي من مدينة صبراته كان مسؤولا عن عمليات دخول عناصر إرهابية من تونس إلى ليبيا.
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