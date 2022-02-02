عربي-دولي

وزير الإعلام اليمني يحذر من تجنيد إجباري أطلقه "الحوثيون"

Lebanon 24
02-02-2022 | 15:40
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حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا معمر الإرياني، من عمليات تجنيد إجباري للمدنيين بدأت بها حركة "أنصار الله" الحوثية في صنعاء.

ونشر الإرياني عبر "تويتر" وثيقة تطلب فيها الحركة "التجنيد لدورات قتالية وعسكرية وخاصة"، وكتب تعليقا يحذر فيه من عمليات التجنيد في صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وقال إن الحركة تسعى للزج بالمجندين في جبهات القتال "وقودا لمعاركها العبثية" حسب تعبيره.
 
وفي تغريدة أخرى عزا الإرياني لجوء الحوثيين لحملات التجنيد الإجباري يهدف إلى "تعويض خزانها البشري بعد الخسائر غير المسبوقة التي منيت بها في جبهات القتال بمحافظة مأرب وغيرها من الجبهات"، وقال إن تلك العمليات تشكل تأكيدا على مضي الحركة "في نهج التصعيد السياسي والعسكري ورفض كل دعوات التهدئة".

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة تجنيد الحوثيين الإجباري، بوصفها "عمليات قتل منظم للمدنيين" وطالب بوقفها والعمل على تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها في المحاكم الدولية" حسب تعابيره.
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