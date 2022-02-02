ضربة جوية تقتل 7 عناصر من "داعش" شمالي العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأربعاء، مقتل 7 عناصر من تنظيم "داعش" بضربة جوية شمالي البلاد.وذكرت في بيان صحفي: "بعد أن انطلقت قيادة العمليات المشتركة، بواجباتها النوعية والاستباقية في مختلف قواطع المسؤولية لدك أوكار الإرهابيين وملاحقة عناصره المنهزمة، حققت نتائج إيجابية عالية المستوى، من بينها ما حققته اليوم الأربعاء قوة من الفوج الثاني في اللواء 95 بقيادة عمليات صلاح الدين بإسناد طائرات الاستطلاع المسلح في قيادة القوة الجوية العراقية".وأضافت: "بعد أن شرعت بعملية أمنية اتسمت بالدقة في أداء الواجب وداهمت خلالها وكر غرب حاوي العظيم (منطقة مطيبيجة) وتمكنت من قتل سبعة عناصر من عصابات داعش الإرهابية ومازالت تحاصر بقية العناصر الإرهابية داخل جحرهم".وتابعت: "وبهذه العملية الخاطفة والسريعة تكون قواتنا الأمنية البطلة قد أحكمت سيطرتها على أحد الأوكار المهمة التي يظن تنظيم داعش بأن الأجهزة الأمنية لن تصل إليها".