عربي-دولي

بعد القصف التركي.. الأمم المتحدة تطالب باحترام سيادة العراق

Lebanon 24
02-02-2022 | 15:46
A-
A+
Doc-P-914252-637794388492220773.jpg
Doc-P-914252-637794388492220773.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شددت الأمم المتحدة على ضرورة احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه في كل الأوقات، وذلك تعليقا على القصف التركي لمناطق في شمالي العراق الليلة الماضية.

وذكرت في بيان مقتضب: "بعد الضربات الجوية في نينوى مع وصول تقارير تفيد بوقوع ضحايا من المدنيين، نؤكد ضرورة احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه في كل الاوقات".

وأضافت: "ينبغي حماية السكان وحل النزاعات من خلال الحوار والتعاون".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2022-02-02
16:45 | 2022-02-02
16:44 | 2022-02-02
16:43 | 2022-02-02
16:42 | 2022-02-02
16:41 | 2022-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website