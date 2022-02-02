عربي-دولي

وزير الخارجية القطري يستبعد تطبيع العلاقات مع إسرائيل وسوريا

Lebanon 24
02-02-2022 | 15:47
A-
A+
Doc-P-914253-637794389478936932.jpg
Doc-P-914253-637794389478936932.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استبعد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني احتمال تطبيع قطر علاقاتها مع إسرائيل أو سوريا، حتى إذا اتخذت دول عربية أخرى هذه الخطوة.

وقال آل ثاني، في مقابلة مع موقع "أكسيوس" الأمريكي إن "الولايات المتحدة وقطر لديهما علاقة مؤسسية قوية وأن السياسة الأمريكية الداخلية، ليست من شأنه".

وكشف أنه "كانت هناك بعض الروابط مع إسرائيل في الماضي عندما كانت هناك احتمالات للسلام" مع الفلسطينيين لكن بلاده "فقدت الأمل" بعد حرب غزة 2008-2009، مشددا على أن قطر تواصل "علاقة العمل مع إسرائيل لمساعدة الشعب الفلسطيني، لكن من الصعب تصور الانضمام إلى اتفاقات إبراهيم في غياب التزام حقيقي بحل الدولتين".

وأضاف: "كان لقطر في السنوات الأخيرة انخراط مستمر مع إسرائيل بشأن المساعدات لغزة، حيث وافقت الحكومة الإسرائيلية السابقة على تحويل قطر لمئات الملايين من الدولارات إلى حركة حماس كجزء من الجهود المبذولة للحفاظ على السلام".

وعن العلاقة مع سوريا، قال آل ثاني إن "الظروف التي أدت إلى تعليق عضوية النظام السوري في جامعة الدول العربية لم تتغير رغم الدفء الذي تشهده العلاقات بين سوريا ودول مثل الإمارات والأردن ومصر"، مشددا على أنه "لا ينبغي مكافأة الأسد على هجماته المستمرة على شعبه".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2022-02-02
16:45 | 2022-02-02
16:44 | 2022-02-02
16:43 | 2022-02-02
16:42 | 2022-02-02
16:41 | 2022-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website