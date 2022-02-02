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عربي-دولي
رئيس الوزراء الإسباني: مدريد تتطلع لتوطيد العلاقات مع الرباط
Lebanon 24
02-02-2022
|
16:24
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أكد رئيس الوزراء الإسباني بيردرو سانشيز أن مدريد تتطلع إلى توطيد العلاقات مع الرباط، وذلك بعد عامين على الأزمة بين البلدين.
وأكد سانشيز الذي يزور الإمارات أن العلاقات مع المغرب إيجابية وأن مدريد تتطلع إلى الاستمرار في التعاون الثنائي مع الرباط.
وشدد على أن "إسبانيا حليف مهم للمغرب، ولاسيما في سياق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي".
وكانت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلس اتهمت المغرب "بالابتزاز" بسبب "موقفه السلبي" في مواجهة موجة مهاجرين وصلت إلى جيب سبتة الخاضع لسيطرة إسبانيا.
وجاءت الأزمة في سبتة بعدما احتج المغرب على قرار إسبانيا قبل شهر بالسماح لإبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو التي تقاتل من أجل استقلال الصحراء الغربية عن المغرب بدخول أراضيها والعلاج في مستشفى.
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