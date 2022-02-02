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ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الأردن

Lebanon 24
02-02-2022 | 16:29
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سجل الأردن 13 وفاة و17893 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1260983 منذ بدء الجائحة، وإجمالي عدد الوفيات إلى 13248 حسب وزارة الصحة.

وأجري 62743 فحصا مخبريا بنسبة فحوص إيجابية قدرها 28.52% ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 14820913 فحصا في المملكة.

وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 11478 حالة ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 1138742 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات النشطة 108993 إصابة.

وسجلت المملكة 228 حالة إدخال جديدة إلى المستشفيات فيما خرج منها 170 حالة، ويرقد في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 1019 إصابة.
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