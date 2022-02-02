سناتور أمريكي ينتقد قرار بايدن نشر قوات إضافية في أوروبا

انتقد السناتور الجمهوري مايكل براون عن ولاية إنديانا قرار الرئيس جو بايدن إرسال قوات أميركية إضافية إلى أوروبا.وقال: "أعارض بشدة قرار الرئيس بايدن إرسال قوات أمريكية إلى شرق أوروبا لحماية الدول التي عليها أن تدافع عن نفسها بنفسها".وأشار إلى أن "هذه الخطوة من قبل الإدارة يمكن أن تشمل الولايات المتحدة في صراع آخر، عندما تنتهي الحرب التي استمرت 20 عاما للتو في أفغانستان".وأضاف: "ضعف الرئيس بايدن على المسرح العالمي سيعرض للخطر المزيد من الجيش الأمريكي، كما حدث أثناء الانسحاب الكارثي للقوات الأمريكية من أفغانستان".وألقى براون باللوم على بايدن في حقيقة أن مجلس الشيوخ بالكونغرس الأميركي رفض في منتصف كانون الثاني الماضي، مشروع القانون الذي اقترحه الجمهوريون بشأن العقوبات ضد "السيل الشمالي 2"، ثم فشلت المبادرة في الحصول على 60 صوتا للموافقة عليها.وأوضح: "قبل أسبوعين، دمر الرئيس بايدن في مجلس الشيوخ إمكانية تمرير حزمة من العقوبات التي من شأنها ردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق عن نشر قوات إضافية في رومانيا وبولندا وألمانيا، كما أوضح "البنتاغون"، أنه سيتم إرسال حوالي 1000 جندي إلى رومانيا من ألمانيا، ونقل حوالي 2000 جندي إضافي إلى أوروبا من الولايات المتحدة.