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تقرير: أكثر من 281 مليون إفريقي يعانون سوء التغذية

Lebanon 24
02-02-2022 | 16:38
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تجاوز عدد الأفارقة الذين يعانون نقص الغذاء 281 مليون شخص، حسب تقرير دولي نشرت وكالة الأنباء المغربية مقتطفات منه اليوم الأربعاء.

وبحسب التقرير المعد من قبل الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، فقد ارتفع عدد سكان القارة الإفريقية الذين يعانون من سوء التغذية في الفترة من 2014 إلى 2020 بمقدار 81,1 مليون ليبلغ 281,6 مليون.

وأشار التقرير إلى أن حوالي 44% من ناقصي التغذية في القارة يعيشون في شرق إفريقيا، و27% في غربها، و 20% في وسط القارة، و 6,2% في شمال إفريقيا، و 2,4% في جنوبها.

وكان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، أشار في أكتوبر الماضي، خلال الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس التنفيذي للمنظمة، إلى أن الهجمات الإرهابية وجائحة كورونا من أسباب تفاقم "خطر المجاعة وسوء التغذية الذي يخيم على قارتنا".

ومن المتوقع أن يتصدر موضوع مكافحة المجاعة ونقص التغذية بين المواضيع الأساسية التي ستناقشها قمة الاتحاد الإفريقي المزمع عقدها في فبراير، وذلك في سياق الجهود الرامية إلى معالجة المسألة الغذائية في القارة الإفريقية "لتسريع تنمية الرأسمال البشري والاقتصادي والاجتماعي".
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