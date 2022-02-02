عربي-دولي

إعصار "باتسيراي" يقطع الكهرباء عن 7500 منزل في موريشيوس

Lebanon 24
02-02-2022 | 16:41
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انقطع التيار الكهربائي عن 7500 منزل اليوم الأربعاء في جزيرة موريشيوس بالمحيط الهندي إثر إعصار "باتسيراي"، حسبما أعلنت شركة الكهرباء المركزية.

وتسبب سقوط أشجار بانقطاع التيار الكهربائي وبتعطيل الاتصالات، حسبما أعلنت شركة "موريشيوس تيليكوم" للاتصالات.

وضرب باتسيراي على مسافة 130 كيلومترا في شمال غرب الجزيرة قرابة الساعة 15,30 بالتوقيت المحلي (11,30 ت غ)، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

وسجلت رياح تجاوزت سرعتها 120 كيلومتراً بالساعة في عدة مواقع على الجزيرة الأربعاء، ووصلت سرعة الرياح في العاصمة بورت لويس إلى 151 كيلومترا في الساعة.

وتعطلت الحركة في موريشيوس منذ ظهر الثلاثاء، فبقيت وسائل النقل العام متوقفة، والمصارف والمتاجر والمطار والمرفأ مغلقة.

ولم تتم اعادة فتح المدارس كما كان متوقّعًا، بعدما أُغلقت في نوفمبر بسبب تفشي المتحورة أوميكرون.

وواصل الإعصار باتسيراي مساره باتجاه الغرب في المحيط الهندي على أن يصل ليلا قبالة ساحل جزيرة لا ريونيون حيث اعلنت حال تأهب اعتبارًا من الساعة 19,00 الأربعاء (15,00 ت غ).
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