الصحة الإيرانية تعلن عن إجراءات جديدة لمنع تفشي "أوميكرون"

أعلن وزير الصحة الإيراني بهرام عين اللهي أن الحجر الذكي لم يعد نافعا، ويجب فرض حجر صحي شامل على بعض المدن ويتم اتخاذ القرارات بصورة يومية من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.وقال الوزير إن عدد المراجعات إلى المراكز الطبية ازدادت بنسبة 4 أضعاف.من جهته، أعلن محافظ طهران عن ارتفاع عدد المراجعات إلى المستشفيات بنسبة 78% فيما شهدت الحالات التي دخلت المستشفيات ارتفاعا بنسبة 61%.وذكر المحافظ أن المدارس الإبتدائية تم إغلاقها لمدة أسبوع ويواصل الطلاب الدراسة عبر الانترنت.إلى ذلك، أفادت السلطات الطبية عن إصابة 10 بالمئة من الأطفال تحت الثلاث سنوات و23% من المراهقين دون 18 سنة، وتشير التوقعات إلى بلوغ الإصابات اليومية 100 ألف حالة في غضون الأسابيع القادمة.هذا، وتدرس وزارة الصحة فرض تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح لبعض الفئات، بينما تدرس الحكومة إلغاء مسيرات ذكرى انتصار الثورة المقرر إجرائها الأسبوع القادم.جدير بالذكر أن والسلطات أعلنت حظر نشاط الأماكن الرياضية المغلقة في طهران وعدد من المدن التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في عدد الاصابات.