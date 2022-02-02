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"ديلي ميل": مقاتلات بريطانية اعترضت طائرة مجهولة اقتربت من أجوائها

Lebanon 24
02-02-2022 | 16:43
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أعلنت القوات البريطانية يوم الأربعاء أن مقاتلاتها اعترضت طائرة مجهولة الهوية اقتربت من أجوائها.

وقال قادة سلاح الجو الملكي البريطاني في تصريحات صحفية إنهم سارعوا بإرسال عدة مقاتلات "تيفون" لاعتراض "طائرة مجهولة الهوية" قبالة سواحل بريطانيا، حسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبينما لم يعلن سلاح الجو الملكي البريطاني عن هوية الطائرة، أكدت مجلة "UK Defence Journal" المعنية بأخبار الجيش البريطاني أن الطائرة التي اقتربت من السواحل البريطانية روسية.

وقال جورج أليسون محرر مجلة الدفاع البريطانية إن ثلاث قاذفات على الأقل كانت في الجو إلى جانب ثلاث ناقلات.

وأضاف أن طائرة من طراز A-50 شاركت أيضا في العملية، مشيرا إلى أنه تم رصد طائرتين برتغاليتين من طراز F-16 تنطلقان من لوسيماوث، كانتا في الواقع متجهتين إلى أيسلندا.
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