عربي-دولي

طاجيكستان تلاحق حرس الحدود القرغيزي قانونيا

Lebanon 24
02-02-2022 | 16:44
A-
A+
Doc-P-914273-637794423439524973.jpg
Doc-P-914273-637794423439524973.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فتحت النيابة العامة في طاجيكستان ملفا جنائيا ضد أفراد من حرس الحدود القرغيز بعد اشتباك مسلح على الحدود بين البلدين في الـ27 من كانون الثاني.

وفي تصريحات صحفية قال النائب العام الطاجيكي يوسف رحمان إن اتهامات بارتكاب "جرائم محددة" تم توجيهها إلى عناصر حرس الحدود وبعض مواطني قرغيزستان، دون أن يكشف عن عدد المتهمين.

وأشار إلى أن ملفا جنائيا آخر تم فتحه سابقا بعد نزاع مسلح على الحدود بين البلدين في نيسان 2021، وجرى إلقاء القبض على عدد من الأشخاص المتورطين في تلك الأحداث، فيما لا يوال آخرون مطلوبين من القضاء، مؤكدا أنه في حال ضبطهم سوف يمثلون أمام العدالة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2022-02-02
16:45 | 2022-02-02
16:43 | 2022-02-02
16:42 | 2022-02-02
16:41 | 2022-02-02
16:39 | 2022-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website