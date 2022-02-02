الخارجية الأميركية: رد روسيا على خطط نشر قواتنا في أوروبا ليس مفاجئا

صرح المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس بأن رد روسيا على إعلان الولايات المتحدة خططها لإرسال قوات إضافية إلى أوروبا، لم يكن مفاجئا بالنسبة لواشنطن.وقال خلال مؤتمر صحفي له يوم الأربعاء: "لا أعتقد أن أحدا فوجئ هنا برد الفعل الروسي".واتهم برايس موسكو بـ"قلب الواقع رأسا على عقب"، مشيرا إلى أن إرسال القوات الإضافية يهدف إلى "الردع والدفاع".وأضاف أن هذه الخطوة يراد منها "أن تبعث إشارة واضحة إلى العالم وأي دولة تهدد أمن بلدان الناتو".وكان البنتاغون قد أعلن يوم الأربعاء نيته إرسال نحو ألف عسكري أميركي من ألمانيا إلى رومانيا، ونحو ألفي عسكري من الولايات المتحدة إلى ألمانيا وبولندا.