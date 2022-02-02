عربي-دولي

الخارجية الأميركية: رد روسيا على خطط نشر قواتنا في أوروبا ليس مفاجئا

Lebanon 24
02-02-2022 | 16:45
A-
A+
Doc-P-914274-637794424214244029.jpg
Doc-P-914274-637794424214244029.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صرح المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس بأن رد روسيا على إعلان الولايات المتحدة خططها لإرسال قوات إضافية إلى أوروبا، لم يكن مفاجئا بالنسبة لواشنطن.

وقال خلال مؤتمر صحفي له يوم الأربعاء: "لا أعتقد أن أحدا فوجئ هنا برد الفعل الروسي".

واتهم برايس موسكو بـ"قلب الواقع رأسا على عقب"، مشيرا إلى أن إرسال القوات الإضافية يهدف إلى "الردع والدفاع".

وأضاف أن هذه الخطوة يراد منها "أن تبعث إشارة واضحة إلى العالم وأي دولة تهدد أمن بلدان الناتو".

وكان البنتاغون قد أعلن يوم الأربعاء نيته إرسال نحو ألف عسكري أميركي من ألمانيا إلى رومانيا، ونحو ألفي عسكري من الولايات المتحدة إلى ألمانيا وبولندا.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2022-02-02
16:44 | 2022-02-02
16:43 | 2022-02-02
16:42 | 2022-02-02
16:41 | 2022-02-02
16:39 | 2022-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website