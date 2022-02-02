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لودريان: لا نشهد رغبة روسية في الهجوم على أوكرانيا

Lebanon 24
02-02-2022 | 23:00
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صرح وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، بأن بلاده لا تشهد أي رغبة لدى روسيا لشن هجوم على أوكرانيا.

وقال لودريان في حديث لقناة "France 2"، اليوم الأربعاء: "إن الوضع جدي للغاية. يتواجد عشرات الآلاف من الجنود الروس بالقرب من الحدود الأوكرانية. ويتوقع إجراء مناورات عسكرية بمشاركة قوات روسية وبيلاروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية. وهناك كل الظروف للهجوم".

وأضاف في الوقت ذاته: "لكن لا توجد لدينا حتى الآن أي معلومات حول رغبة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الانتقال إلى الأفعال".

وأشار الوزير إلى أن الأولوية حاليا هي العمل على تخفيف التوتر في المنطقة، معبرا عن اعتقاده بأنه تم في الاجتماع الأخير للمستشارين السياسيين لبلدان "رباعية النورماندي"، "تحقيق تقدم متواضع"، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود فرصة لتطوير هذا النجاح. ودقق: "يمكننا التوصل إلى اتفاقية حول أوكرانيا. الشروط معروفة، ولا نحتاج إلا إلى إرادة سياسية لتجنب الأسوء".
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