التوتر يتصاعد.. تعليق روسي على نشر قوات أميركية في أوروبا

قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن نشر القوات الأميركية يعني أن الولايات المتحدة تواصل تصعيد التوترات في أوروبا، وإن ذلك يؤكد مشروعية قلق روسيا من هذه التطورات.وأضاف بيسكوف في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأميركية أن "الولايات المتحدة تواصل بالفعل تصعيد التوتر في أوروبا.. ونقل القوات الأميركية إلى أوروبا هو دليل على أن لدينا سبب واضح للقلق".وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الأربعاء، عزمها نقل حوالي ألف جندي أميركي قريبا من ألمانيا إلى رومانيا، بالإضافة إلى ما مجموعه 2000 جندي إضافي من الولايات المتحدة إلى ألمانيا وبولندا.في إعلانه عن هذه التحركات، قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إنها ستتم في الأيام المقبلة وستعمل تحت قيادة الولايات المتحدة.وأضاف: "هذه ليست تحركات دائمة"، مشددا على أن الهدف هو طمأنة الحلفاء في وقت تصاعد التوتر بسبب الحشد الروسي غير المعتاد للقوات العسكرية على طول الحدود الأوكرانية.قال كيربي: "لن تقاتل هذه القوات في أوكرانيا"، في إشارة إلى الجنود الذين تم إرسالهم من فورت براغ بولاية نورث كارولاينا إلى ألمانيا وبولندا، وأولئك الذين تم نقلهم من ألمانيا إلى رومانيا.وتابع كيربي أن الألف الذين سيرسلون إلى رومانيا هم أعضاء في وحدة سلاح الفرسان بالإضافة إلى حوالي 900 جندي أميركي موجودون بالفعل في ذلك البلد.وأضاف: "من المهم أن نرسل إشارة قوية إلى السيد بوتن وإلى العالم بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه الناتو".