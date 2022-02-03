"كوفيد"سيبقى دائمًا فيروسًا وبائيًا.. ولن "يستوطن"

حذر خبير في الأمن البيولوجي من أن وباء كوفيد-19 لن يصبح يوماً مرضاً مستوطناً وأنه سيبقى دائماً متواجداً بيننا كفيروس وبائي.وبحسب شبكة "سي أن بي سي" الأميركة، قالت راينا ماكنتير، أستاذة الأمن البيولوجي العالمي في جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني، للشبكة إنه على الرغم من أن الأمراض المستوطنة يمكن أن يُصاب بها عدد كبير جدًا، إلا أن عدد الحالات لا يتغير بسرعة كما هو الحال مع فيروس كورونا. وقالت في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "إذا تغيرت أعداد الحالات المصابة بمرض مستوطن، فهذا التغير عادة ما يكون بطيئاً، على مدى سنوات. ومن ناحية أخرى، فإن الأمراض الوبائية ترتفع أعدادها بسرعة في خلال أيام وأسابيع". يستخدم العلماء معادلة رياضية، تسمى "عدد التكاثر الأساسي" (أو R0)، لتقييم مدى سرعة انتشار المرض. وتشير هذه المعادلة إلى عدد الأشخاص الذين سيصابون بمرض جراء اختلاطهم مع شخص مصاب. ويقدر علماء في "إيمبيريال كولادج لندن أن معدل عدد التكاثر الأساسي لمتحور أوميكرون يمكن أن يكون أعلى من ثلاثة. وقالت ماكنتاير إنه إذا كان معدل R0 للمرض أعلى من 1، فإن النمو يكون متسارعاً، مما يعني أن الفيروس أصبح أكثر انتشارًا وظروف الوباء موجودة. وقالت للشبكة، "يتمثل هدف الصحة العامة في الحفاظ على فعالية R - من خلال اللقاحات والأقنعة أو وسائل أخرى - أقل من 1. ولكن إذا كان R0 أعلى من 1، فإننا عادة ما نرى موجات وبائية متكررة للعدوى الوبائية المنقولة عن طريق الجهاز التنفسي"."وتابعت الشبكة، "وأشارت ماكنتاير إلى أن هذا هو النمط الذي شوهد مع الجدري لعدة قرون ولا يزال يُلاحظ مع الحصبة والإنفلونزا. وقالت: "لن يتحول كوفيد بطريقة سحرية إلى عدوى مستوطنة شبيهة بالملاريا حيث تظل المستويات ثابتة لفترات طويلة. وسيستمر في التسبب بموجات وبائية، مدفوعة بتضاؤل مناعة اللقاح، والمتحورات الجديدة التي تفلت من حماية اللقاح، والجيوب غير المحصنة، والولادات والهجرة". وأضافت: "هذا هو السبب في أننا بحاجة إلى إستراتيجية "لقاح زائد" وتهوئة مستمرة، للإبقاء على R أقل من 1 حتى نتمكن من التعايش مع الفيروس دون اضطرابات كبيرة في المجتمع"، محذرةً من أنه "سيكون هناك المزيد من المتحورات القادمة". حذرت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي من أن البديل التالي لكوفيد سيكون أكثر عدوى من "أوميكرون". جادل الأمن الحيوي العالمي، وهو حساب على شبكة تويتر يمثل مجموعة من أقسام الأبحاث في جامعة نيو ساوث ويلز التي تدرّس علم الأوبئة والجائحات، العام الماضي بأن كوفيد سيستمر في "عرض نمط التشمع والتضاؤل للأمراض الوبائية". وقالت المنظمة: "لن يكون كوفيد مستوطناً أبدًا. إنه مرض وبائي وسيظل كذلك على الدوام. هذا يعني أنه سيصيب الأشخاص غير الملقحين أو غير الملقحين بشكل كافٍ وينتشر بسرعة في تلك المجموعات"."جائحة، وباء أم مستوطن؟وبحسب الشبكة، "وفقًا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يحدث الوباء عندما يزداد عدد حالات المرض، بشكل مفاجئ في كثير من الأحيان، أعلى مما هو متوقع عادة. وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن المرض يتحول إلى وباء عندما يصبح نموه متسارعاً وبالتالي منتشراً حول العالم. أوضح خبراء من كلية ميلمان للصحة العامة بجامعة كولومبيا في منشور على مدونة العام الماضي: "على الرغم من أن حجم الوباء كبير، إلا أنه يتم احتواؤه أو توقع بشكل عام مدى انتشاره، في حين أن الوباء دولي وخارج عن السيطرة. لا يكمن الاختلاف بين الوباء والجائحة في شدة المرض، بل في درجة انتشاره". يُعرَّف مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة المرض المستوطن، بأنه "الوجود المستمر أو الانتشار المعتاد لمرض أو عامل معدي في مجموعة سكانية داخل منطقة جغرافية". لكي يستوطن فيروس كوفيد، يحتاج عدد كافٍ من الناس إلى الحماية المناعية من كوفيد حتى يصبح وباءً، وفقًا لجمعية الرئة الأميركية، مما يسلط الضوء على الأهمية التي سيلعبها التطعيم في انتقال الفيروس بعيدًا عن حالة الوباء. قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأسبوع الماضي إن هناك فرصة لإنهاء كوفيد كحالة طوارئ صحية عالمية هذا العام إذا تم اتخاذ الإجراء الصحيح - الذي يشمل معالجة موضوع اللقاحات وعدم توافر المساواة في الرعاية الصحية".