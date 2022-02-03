"نهاية اللعبة"تقترب:حل أم ازمة بعد المحادثات النووية الإيرانية؟

في الوقت الذي يعمل فيه الرئيس الأميركي جو بايدن على معالجة الأزمة المتعلقة بتهديد روسيا لأوكرانيا، هناك أزمة أخرى تلوح في الأفق، حيث قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية للصحافيين إن "اللعبة النهائية" لا تزال على بعد أسابيع فقط.وبحسب شبكة "إي بي سي" الأميركية، "من المقرر أن تُستأنف المحادثات النووية الإيرانية هذا الأسبوع في جولتها التاسعة، حيث لا تزال الولايات المتحدة وإيران تتفاوضان بشكل غير مباشر بشأن عودة كلا البلدين إلى الاتفاق النووي الذي بدأ في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وأصبح الآن في حالة يرثى لها. قد تكون هذه هي الجولة الأخيرة قبل التوصل إلى اتفاق أو أن تطالب الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون بالانسحاب، تقول الولايات المتحدة إنه بعد 10 أشهر من التفاوض مع حكومتين إيرانيتين مختلفتين، فإن البرنامج النووي للبلاد يتقدم إلى نقطة اللاعودة. وقال المسؤول الكبير بوزارة الخارجية، الذي أطلع الصحافيين بشرط عدم الكشف عن هويته، على مناقشة المحادثات: "لا يمكن أن يستمر هذا إلى الأبد بسبب التقدم النووي الإيراني. هذا ليس بتوقع، وهو ليس بتهديد. إنه ليس موعدًا نهائيًا مصطنعًا. إنه مجرد مطلب... بالنظر إلى وتيرة تقدم إيران، وتطوراتها النووية، لم يتبق لدينا سوى بضعة أسابيع للتوصل إلى اتفاق، بعد هذه النقطة، لن يكون من الممكن للأسف العودة إلى خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA) واستعادة مزايا عدم الانتشار التي قدمتها لنا الصفقة"."وتابعت الشبكة، "قال بعض النقاد إنه كان ينبغي على الولايات المتحدة الإنسحاب منذ فترة طويلة، مع قيام إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60٪ وتخصيب معدن اليورانيوم، وتدوير أجهزة طرد مركزي أكثر تقدمًا والمزيد منها، وعرقلة وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي الوكالة التابعة للأمم المتحدة. يتم تخصيب اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة النووية بنسبة 90٪، بينما حد الاتفاق النووي تخصيب إيران عند 3.67٪ لمدة 15 عامًا. وقال المسؤول إنه بهذه الخطوات، فإن إيران الآن على بعد أسابيع من امتلاك ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية. حذر وزير الخارجية أنطوني بلينكين وآخرون لمدة أسبوعين من أن إيران على بعد "أسابيع قليلة" من تلك العتبة الحرجة، على الرغم من أن المسؤول الكبير في وزارة الخارجية قال إن الأمر سيستغرق بعض الوقت الإضافي لبناء قنبلة نووية بالفعل، لكنه رفض تقديم جدول زمني لذلك. وأضاف "إنها عملية حسابية. لم يتبق الآن سوى عدد قليل من الأسابيع عما كانت عليه عندما قلناها لأول مرة". هذا الأمر من شأنه أن يشكل ضغطاً على هذه الجولة الجديدة من المحادثات للتوصل إلى نتيجة قبل نفاد الوقت. وعاد الوفد الإيراني إلى طهران بعد انهيار الجولة الثامنة يوم الجمعة الماضي، في الوقت الذي عاد فيه كبير المفاوضين الأميركيين روب مالي إلى واشنطن".وأضافت، "قبل استئناف المحادثات، قال المسؤول الكبير في وزارة الخارجية إن بايدن لا يزال مستعدًا لاتخاذ هذا القرار والعودة إلى الامتثال من خلال رفع العقوبات عن إيران. وقال "حان الوقت الآن لاتخاذ قرارات سياسية. حان الوقت الآن لتقرير ما إذا كانت إيران مستعدة لاتخاذ تلك القرارات الضرورية للعودة المتبادلة إلى الامتثال". لكن على وجه الخصوص، انتهزوا الفرصة مرارًا وتكرارًا لضرب "الخطأ الكارثي للإدارة السابقة" و"الخطأ الفادح" بالانسحاب من الصفقة، ويبدو أنهم وضعوا الأساس للعبة إلقاء اللوم إذا انفجرت المحادثات واستمرت إيران في زيادة التخصيب. وانسحب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق في أيار 2018 وأعاد فرض عقوبات أميركية قوية على إيران، مما أدى إلى انخفاض صادراتها النفطية وأثار هجمات انتقامية في كل أنحاء منطقة الشرق الأوسط. وقالت إدارته مرارًا وتكرارًا إن حملتها من "الضغط الأقصى" ستدفع إيران للتفاوض على اتفاق جديد، لكن إيران رفضت مقابلة المسؤولين الأميركيين، حتى بعد تولي بايدن منصبه".ورأت الشبكة أنه "مع توقع استئناف المحادثات هذا الأسبوع، وفقًا لأنريكي مورا، دبلوماسي الاتحاد الأوروبي البارز الذي ينسق المحادثات، فإن إحدى العلامات الرئيسية التي يجب مراقبتها هي ما إذا كانت الولايات المتحدة وإيران ستشتركان أخيرًا بشكل مباشر. أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الأسبوع الماضي عن انفتاحه على هذه الخطوة إذا رأت إيران "صفقة جيدة" في الأفق، لكن المسؤول الكبير في وزارة الخارجية قال إنه لا يوجد مؤشر حتى الآن على أن الإيرانيين سيقومون بهذه الخطوة بشكل مباشر. قالت الولايات المتحدة باستمرار إنها مستعدة للاجتماع مباشرة، ووصفت المحادثات غير المباشرة بأنها عائق أمام التوصل إلى اتفاق حتى الآن. وقال المسؤول الكبير إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبًا، فإن الولايات المتحدة "مستعدة" لـ "تقوية ردنا، وهذا يعني مزيدًا من الضغط، اقتصاديًا ودبلوماسيًا وغير ذلك"، مضيفًا: "سنستخدم الأدوات التي لدينا لضمان الحفاظ على مصالحنا وعدم تمكن إيران من امتلاك سلاح نووي". والجدير بالذكر أن إدارة بايدن رفضت أن تقول بصوت عالٍ ما إذا كان ذلك يشمل دعم استخدام القوة، بما في ذلك من قبل إسرائيل، إلا أن الخيار غير مطروح على الطاولة".وبحسب الشبكة، "يبدو أن الأمر الوحيد الذي تتفق عليه الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيون في المحادثات وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وحتى الصين وروسيا هو أن الوقت ينفد. لكن في حين وصف المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الصفقة بأنها "كبيرة إذا" انشغل المبعوث الروسي أكثر بالقرار. غرد السفير ميخائيل أوليانوف يوم الجمعة مع انتهاء المحادثات: "حدسي يخبرني أنه سيتم التوصل إلى اتفاق بعد منتصف شباط بفترة وجيزة". ويأتي هذا في تناقض صارخ مع التشاؤم الشديد في أوائل كانون الأول بعد استئناف المحادثات أخيرًا في ظل الحكومة الإيرانية الجديدة، بنهجها الأكثر تشددًا. لكن الإيرانيين الآن "يعودون إلى مفاوضات جادة تشبه الأعمال التجارية حيث لا تزال هناك فجوات كبيرة - لذلك لا أريد بأي حال من الأحوال التقليل من هذه - لكننا في موقف حيث ... يمكننا أن نرى طريقًا إلى صفقة إذا تم اتخاذ هذه القرارات وإذا تم تنفيذها بسرعة"، بحسب ما قاله المسؤول الكبير في وزارة الخارجية".