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إنفجار وحريق كبير على متن سفينة نفطية قبالة نيجيريا (فيديو)

Lebanon 24
03-02-2022 | 06:00
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أكدت شركة SEPCOL النفطية النيجيرية أن انفجارا وقع على متن سفينة مشغلة من قبلها قبالة سواحل البلاد، وسط مخاوف من سقوط عدد من القتلى جراء الحادث.

وذكرت SEPCOL التي تتخذ من مدينة لاغوس النيجيرية مقرا لها، في بيان نشره موقع Nairametrics، أن "حادثة مؤسفة" وقعت على متن المرفق العائم للإنتاج والتخزين والتفريغ Trinity Spirit فجر أمس الأربعاء، موضحة أن حريقا نشب في السفينة عقب دوي انفجار على متنها، عندما كانت متواجدة في محطة أوكبوكيتي النفطية عند ساحل ولاية دلتا.

وأشارت الشركة المشغلة للسفينة عدم ورود تقارير عن سقوط ضحايا بشرية جراء الحادث حتى الآن، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن 10 أشخاص كانوا على متن السفينة لحظة وقوع الحادث.

ولفتت الشركة إلى أن سبب الانفجار لم يحدد بعد، مضيفة أنها تعمل مع الجهات المختصة لاحتواء الوضع.

وتداولت وسائل إعلام لقطات تظهر الحريق الذي يلتهم السفينة الغارقة.
المصدر: روسيا اليوم
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