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مجهولون يعتدون على مسجد في النمسا

Lebanon 24
03-02-2022 | 07:30
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أقدم مجهولون، على الاعتداء على مسجد تابع لاتحاد الثقافة التركية الإسلامية للتضامن الاجتماعي في العاصمة النمساوية، فيينا.

وقام المعتدون بعد منتصف ليل أمس الأربعاء، بتحطيم نوافذ المسجد الواقع بالقرب من مقر "أتيب" في فيينا، بحسب وكالة "الأناصول".

وقال السفير التركي في فيينا، أوزجان جيهون، إن مسؤولي "أتيب" تواصلوا مع السلطات الأمنية النمساوية للقيام بالاجراءات القانونية والأمنية اللازمة.

وأضاف أن القنصل التركي العام في فيينا، زار مقر "أتيب" واطلع على تفاصيل الحادثة، مطالبا بـ"إلقاء القبض على المعتدين وتسليمهم للعدالة".
المصدر: روسيا اليوم
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