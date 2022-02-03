عربي-دولي

الكويت تُخلي سبيل 3 متّهمين في قضية "تمويل حزب الله"

Lebanon 24
03-02-2022 | 07:55
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قرّرت النيابة العامة الكويتية، الخميس، إخلاء سبيل 3 متهمين في قضية دعم "حزب الله"، بكفالة 5 آلاف دينار لكل منهم، بحسب صحيفة "القبس الكويتية". 

وقال مصدر لـ "القبس الكويتية"، إن "هناك جلسة لقاضي تجديد الحبس يوم الأحد المقبل، سيتم النظر فيها بمسألة تجديد أو إخلاء سبيل 5 متهمين، لايزالون محجوزين على ذمة القضية".

وكانت النيابة العامة أصدرت قراراً في 24 كانون الثاني الماضي يقضي بإخلاء سبيل ثلاثة متهمين في القضية بكفالة 5 آلاف دينار لكل منهم مع منعهم من السفر.
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