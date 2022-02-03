الكويت تُخلي سبيل 3 متّهمين في قضية "تمويل حزب الله"

قرّرت النيابة العامة الكويتية، الخميس، إخلاء سبيل 3 متهمين في قضية دعم "حزب الله"، بكفالة 5 آلاف دينار لكل منهم، بحسب صحيفة "القبس الكويتية".وقال مصدر لـ "القبس الكويتية"، إن "هناك جلسة لقاضي تجديد الحبس يوم الأحد المقبل، سيتم النظر فيها بمسألة تجديد أو إخلاء سبيل 5 متهمين، لايزالون محجوزين على ذمة القضية".وكانت النيابة العامة أصدرت قراراً في 24 كانون الثاني الماضي يقضي بإخلاء سبيل ثلاثة متهمين في القضية بكفالة 5 آلاف دينار لكل منهم مع منعهم من السفر.