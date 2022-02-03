عربي-دولي

إرهابي يفجر نفسه بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية في العراق

Lebanon 24
03-02-2022 | 09:00
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أعلن اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الخميس، أن إرهابيا فجر نفسه بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية في محافظة صلاح الدين.

وقال اللواء في بيان نشر على صفحته الرسمية على "تويتر": "خلال عملية البحث في منطقة الميتة بصلاح الدين عن إرهابي أصيب خلال ضربة جوية لطيران الجيش، وعند وصول القوة إلى مكان الضربة تم العثور على الإرهابي وتطويقه وحدث تبادل إطلاق النار فقام الإرهابي بتفجير نفسه".

وأضاف أنه "لم يحدث أي ضرر من جراء التفجير بين صفوف قواتنا وخلال الاستمرار بعملية البحث تم العثور على ثلاث جثث ولا زالت عملية البحث مستمرة".
المصدر: روسيا اليوم
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