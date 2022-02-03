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العثور على حطام المروحية التي فقدها الجيش الأميركي خلال عمليته في إدلب (صور)

Lebanon 24
03-02-2022 | 10:30
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تداول نشطاء ووسائل إعلام صورا تظهر حطام المروحية التي فقدها الجيش الأميركي خلال العملية الخاصة التي نفذها في محافظة إدلب الليلة الماضية.

وتظهر الصور حطام المروحية التي كانت بين عدة مروحيات، نفذت فجر اليوم الخميس إنزالا لمجموعة من عناصر القوات الخاصة في منطقة أطمة الواقعة في ريف إدلب الشمالي، عند مقربة من الحدود التركية ومعبر دير بلوط الفاصل بين إدلب ومنطقة عفرين.
 
شاهد.. حطام المروحية التي فقدها الجيش الأمريكي خلال عمليته في إدلب
 
شاهد.. حطام المروحية التي فقدها الجيش الأمريكي خلال عمليته في إدلب
 
شاهد.. حطام المروحية التي فقدها الجيش الأمريكي خلال عمليته في إدلب
المصدر: روسيا اليوم
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