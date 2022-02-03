بريطانيا تعترض مقاتلات مجهولة اقتربت من أجوائها

اعترضت بريطانيا، اليوم، طائرات قتالية اقتربت من أجوائها، بعد يوم من اعتراض القوات الجوية الملكية لأربع طائرات قاذفة روسية ومرافقتها في عملية مماثلة.وقال ناطق باسم سلاح الجو الملكي البريطاني: "تم إطلاق مقاتلات تايفون من سلاح الجو الملكي البريطاني في لوسيموث، بدعم من ناقلة فوييجر من سلاح الجو الملكي البريطاني بريز نورتون، ضد طائرات تقترب من منطقة اهتمام المملكة المتحدة".كما أضاف "لن نقدم أي تفاصيل إضافية عن هذه العملية الجارية حتى اكتمالها".