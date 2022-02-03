زعيم كوريا الشمالية يستعرض مهاراته في الفروسية! (فيديو)

استعرض زعيم كوريا الشمالية مهاراته في الفروسية من خلال فيديو دعائي جديد تم تصويره على شاطئ عند غروب الشمس.

ونقلت "يورو نيوز" مقطع فيديو كانت قد بثته القناة التلفزيونية الحكومية KRT، ويظهر فيه زعيم البلاد كيم جونغ أون وهو يستعرض مهاراته في الفروسية، وقالت إن هذا المقطع فيديو دعائي لفيلم وثائقي يتحدث عن إنجازات الزعيم الكوري خلال العام الماضي.



بلغت مدة الفيلم 110 دقائق، وحمل عنوان "عام النصر العظيم 2021"، حيث سلط الضوء على نجاحات كيم جونغ أون في تطوير برنامج الصواريخ والبناء والجهود المبذولة للتغلب على الوباء.