عربي-دولي

زعيم كوريا الشمالية يستعرض مهاراته في الفروسية! (فيديو)

Lebanon 24
03-02-2022 | 11:30
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استعرض زعيم كوريا الشمالية مهاراته في الفروسية من خلال فيديو دعائي جديد تم تصويره على شاطئ عند غروب الشمس.
ونقلت "يورو نيوز" مقطع فيديو كانت قد بثته القناة التلفزيونية الحكومية KRT، ويظهر فيه زعيم البلاد كيم جونغ أون وهو يستعرض مهاراته في الفروسية، وقالت إن هذا المقطع فيديو دعائي لفيلم وثائقي يتحدث عن إنجازات الزعيم الكوري خلال العام الماضي.
 
بلغت مدة الفيلم 110 دقائق، وحمل عنوان "عام النصر العظيم 2021"، حيث سلط الضوء على نجاحات كيم جونغ أون في تطوير برنامج الصواريخ والبناء والجهود المبذولة للتغلب على الوباء.
 
ويظهر الزعيم الكوري وهو ينطلق بحصانه، وتتبعه مجموعة أشخاص فوق الخيول كذلك، فيما صاحبه تعليق على المشهد يحمل الإطراء الكلاسيكي المعتاد للزعيم.
 
 
المصدر: سبوتنيك
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